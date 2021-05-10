Дружина Лещенко в Москві, Макаревіч-"шовініст" і alyona alyona проти дочки судді. Головні скандали вихідних

Вихідні видалися насиченими на яскраві події. Крім всіх суперечок навколо 8-9 травня всі обговорювали ще не одну тему. Сайт "Сьогодні" зібрав п'ять найгучніших скандалів цих вихідних.

Дружина Лещенко в Москві розважала росіян

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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко діджей Анастасія Топольська дала запланований концерт в Москві.

На скандальну ситуацію жваво відреагували українці. А сам Лещенко поїздку своєї дружини в Москву не коментував, тільки ось політики і блогери вимагають пояснень.

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Наприклад, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що "залізничника" Лещенко потрібно виводити з наглядової ради державної "Укрзалізниці".

Ломаченко опублікував відео з георгіївською стрічкою

В наступний скандал потрапив колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який привітав своїх передплатників в Instagram з Днем перемоги.

Боксер опублікував відео з нарізками з радянських і російських військових фільмів, а ще в ньому фігурувала георгіївська стрічка.

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Після відео, за яке Ломаченко світить строк, він відвідав акцію "Безсмертний полк" зі своїм батьком і сином.

Незабаром після цього, Василь Ломаченко покинув Україну, відправившись в США, де буде готуватися до поєдинку проти японця Масаесі Накатані.

Усик привітав з Днем перемоги в Мережі

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram опублікував той же фото, що і рік тому.

І підписав його наступними словами:

"9 травня – перемога. І перемога це не моя і не ваша. А наших мужніх дідів, прадідів, Отців, Синів. Нам потрібно це пам'ятати і шанувати пам'ять героїв. Всім світ"

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Макаревич після приїзду в Україну потрапив в скандал

Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич недавно потрапив в скандал, тому що оцінив красу Західної України, поділившись враженнями в соцмережі.

Музикант написав, що чекав побачити "глушині", але в підсумку був здивований красою міст України.

Але не всі позитивно розцінили його слова. Відомий український і кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаев звернув увагу, що в на перший погляд листяних словах Макаревича простежується зневажливе ставлення росіян до України.

alyona alyona потроллила дочку судді

Днями в соцмережах розгорівся скандал через російського репера Басту і дочку київської судді. Анастасія Константинова (дочка судді) захищала виконавця, виклавши в Мережу відео, в якому назвала українців дикунами і закликала змиритися з окупацією Росією Криму.

У ролику Настя також зізналася, що не любить українську музику і навіть образила alyona alyona.

На це відреагувала і сама Олена. Гра в сніжки зробила репост мема, в якому посміялися над Константиновою.

Відзначимо, що сама гаряча шанувальниця творчості російського репера Басти Анастасія Константинова пізніше вибачилася за скандальні висловлювання на своїй Інстаграм-сторінці, що обурили громадськість.

Раніше ми писали, що в Росії "Слава Україні!" на День перемоги викликала скандал. Українське гасло під час святкового феєрверку в Тюмені вивело росіянку з себе.

Нагадаємо, що День перемоги в Росії відзначився і іншим скандалом – у Владивостоці місцева журналістка не дала договорити ветерану війни заради коментаря чиновника.