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Жеваго оголосили в міжнародний розшук – ДБР

15 липня 2021 17:47

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рішення прийнято на вимогу Державного бюро розслідувань. Його підозрюють в розтраті 2,5 млрд гривень

Живаго в міжнародному розшуку у справі банку "Фінанси і кредит" / Фото: колаж "Сьогодні"

Живаго в міжнародному розшуку у справі банку "Фінанси і кредит" / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-нардепа, колишнього власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

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Про це повідомляє прес-слежба ДБР, яка подала запит в Інтерпол.

"27 вересня 2019 екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи. Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем", – йдеться в повідомленні.

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Пізніше, коли офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. А банк визнали неплатоспроможним.

Раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою екс-нардепу Костянтина Жеваго.

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