Палили фаєри і кричали "Аваков – чорт!" Під МВС пройшла акція в річницю вбивства Шеремета

Протестувальники вимагали шукати справжніх вбивць і передати справу на розслідування іншому органу

Акція протесту під МВС / колаж "Сьогодні"

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ ввечері 20 липня – у п'яту річницю загибелі журналіста Павла Шеремета, пройшла акція на підтримку трьох підозрюваних за версією поліції – кардіолога Юлія Кузьменко, музиканта Андрій Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь.

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Про це з місця акції повідомив кореспондент "Сьогодні".

На мітинг зібралося кілька десятків людей, які прийшли висловити незгоду з версією правоохоронців про причетність до цієї справи трьох фігурантів, які зараз перебувають під арештом.

Фото: Ігор Серов, "Сьогодні"

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Мітингувальники принесли з собою інсталяцію, за допомогою якої була показана різниця у зрості людей, які за версією слідства закладали бомбу під машину Павла Шеремета, з трьома підозрюваними.

Під час протесту пішов сильний дощ, але він не розігнав присутніх.

Фото: Ігор Серов, "Сьогодні"

Вимоги протестувальників

Присутні озвучили кілька вимог:

шукати справжніх вбивць;

провести внутрішнє розслідування і покарати винних у фальсифікації справи;

передати справу іншому органу досудового розслідування.

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Як зазначив адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик, передача справи іншому органу цілком можлива, оскільки є два кримінальні провадження – про загибель Павла Шеремета і те, в якому безпосередньо фігурують троє підозрюваних.

Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко виступили по телефону, вони висловили подяку тим, хто прийшов їх підтримати, і надію на справедливе розслідування після приходу нового керівника МВС.

Протест тривав близько години. У якийсь момент з розташованого поруч житлового будинку до мітингувальників вийшли мешканці та попросили не галасувати, оскільки у будинку є тяжкохвора людина.

Порядок охороняли близько 100 правоохоронців, в'їзд на вулицю Богомольця був перекритий. У всіх, хто прямував до будівлі МВС, оглядали сумки, але це не завадило учасникам протесту пронести фаєри, які в кінці запалили біля інсталяції.

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Фото: Ігор Серов, "Сьогодні"

Також наостанок присутні кілька разів прокричали "Аваков – чорт!" і розійшлися.

В цілому протест пройшов мирно, учасники протесту сподіваються, що після зміни керівництва міністерства справа зрушиться з мертвої точки і причетність трьох фігурантів буде переглянута.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Під цілодобовим домашнім арештом також перебуває дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко.

Ми також писали, що обвинувачена в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета військова медсестра Яна Дугарь відвідала Офіс президента.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета