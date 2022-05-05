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Жителів Івано-Франківська закликали залишити місто на травневі свята

Павло Заяць Павло Заяць
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5 травня, 18:54
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Мер Руслан Марцинків попередив містян про загрозу ракетних обстрілів
Руслан Марцинків звернувся до мешканців Івано-Франківська
Руслан Марцинків звернувся до мешканців Івано-Франківська / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську скасували урочисті заходи на травневі свята через загрозу ракетних обстрілів.

Про це повідомив у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

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"Мушу звернутися до іванофранківців. Ви знаєте, що 7 травня ми мали відзначати 360-ту річницю з дня створення Івано-Франківська. До війни в нас було дуже багато планів, як це зробити... Також, на жаль, наближається 9 травня, тому було ухвалено рішення буквально зараз, що 7-8-9 числа жодних публічних заходів, зокрема й молебнів, не буде в Івано-Франківській територіальній громаді", – заявив мер.

Марцинків закликав містян по можливості "не скупчуватися в Івано-Франківську на озері, в парку, в інших публічних місцях, по можливості виїхати за місто, можливо, обробляти свої городи, щоб поменше людей було 7-8-9 травня у місті".

За його словами, міська влада володіє інформацією про можливі ракетні удари, "тому 7-8-9 числа жодних публічних заходів, зокрема й молебнів, не буде відбуватися".

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Нагадаємо, 13 березня російські військові завдали ударів ракетами по аеропорту Івано-Франковська. На щастя, обійшлося без жертв.

Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у березні потрапив під обстріл поблизу Чернігова.

26 березня Марцинків разом з волонтерами доставляв гуманітарний вантаж на Чернігівщину, але поблизу міста їхній транспорт потрапив під обстріл, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.

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"Наш автобус через постріли вийшов з ладу, майже решето... Дякую хлопцям-захисникам, якби не їхній професіоналізм, виучка, то ваш покірний слуга вже би тут не сидів... Війна ближче, ніж здається", – наголосив Марцінків.

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