Жителі Харківської області навпочіпки ховалися від патрульних в маршрутці (фото)

Жителі Харківської області їздять в маршрутках навпочіпки. Все через те, що в період карантину заборонено перевозити стоячих пасажирів.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА Харків".
Знімок, який підтверджує перевезення пасажирів навпочіпки, виставили з підписом "Фото дня!".
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"Поки міжміські автобуси їздять за ковід-паспортами і ПЛР, в Харківській області доводиться їздити навпочіпки, щоб не викрадати потім поліцейських", – йдеться у підписі до фотографії.
На Харківщині пасажири їдуть в маршрутках навпочіпки. Фото: ТРУХА Харків
Водій автобуса "взяв у полон" поліцейських
Днями в Харківській області поліція увійшла в рейсовий автобус, щоб висадити стоячих пасажирів. Водій розлютився закрив двері і поїхав разом з одним з поліцейських.
У ході поїздки пасажири заступалися за водія і лаяли поліцейського. Водій в свою чергу заявив, що "у нього карантину немає" і що у нього жорстко розписаний час рейсу.
Поліцейські наздогнали автобус з колегою вже на кінцевій зупинці. Відносно водія правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Правила перевезень з 21 жовтня
В Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Все міжобласні перевезення дозволені при наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту .
Тепер водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який діє 72 години.
Раніше ми писали:
- З 21 жовтня діють нові правила перевезень. З самого ранку в Києві почалися перші проблеми – на вокзалі та автостанціях пропустили не всіх пасажирів.
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