Жителі Харківської області навпочіпки ховалися від патрульних в маршрутці (фото)

Таким чином намагаються уникнути штрафів, оскільки перевезення стоячих пасажирів заборонене

На Харківщині в маршрутках їздять навпочіпки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Харківської області їздять в маршрутках навпочіпки. Все через те, що в період карантину заборонено перевозити стоячих пасажирів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА Харків".

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Знімок, який підтверджує перевезення пасажирів навпочіпки, виставили з підписом "Фото дня!".

"Поки міжміські автобуси їздять за ковід-паспортами і ПЛР, в Харківській області доводиться їздити навпочіпки, щоб не викрадати потім поліцейських", – йдеться у підписі до фотографії.

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На Харківщині пасажири їдуть в маршрутках навпочіпки. Фото: ТРУХА Харків

Водій автобуса "взяв у полон" поліцейських

Днями в Харківській області поліція увійшла в рейсовий автобус, щоб висадити стоячих пасажирів. Водій розлютився закрив двері і поїхав разом з одним з поліцейських.

У ході поїздки пасажири заступалися за водія і лаяли поліцейського. Водій в свою чергу заявив, що "у нього карантину немає" і що у нього жорстко розписаний час рейсу.

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Поліцейські наздогнали автобус з колегою вже на кінцевій зупинці. Відносно водія правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правила перевезень з 21 жовтня

В Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Все міжобласні перевезення дозволені при наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту .

Тепер водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який діє 72 години.

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