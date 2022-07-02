Жителі українського міста хочуть назвати вулиці на честь кошмару загарбників

Місцеві хочуть перейменувати вулицю Байкальську

В Україні може з'явитися вулиця Байрактарська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська вулицю можуть назвати на честь бойового дрону "Байрактар". У Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) місцеві жителі проголосували за перейменування вулиці Байкальської на Байрактарську.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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На офіційному сайті міськради за рішення про перейменування вулиці віддали свої голоси 33% городян.

Чиї імена найчастіше хочуть бачити на табличках вулиць жителі Кам'янського:

українських патріотів – городяни голосували за вулицю героїв "Азова" та за свого земляка молодшого сержанта

Євгена Мельникова, який загинув на війні з Росією у квітні;

діячів української культури та науки, зокрема Марії Приймаченко, Мирослава Скорика, Бориса Патона, Остапа Вишні.

Наймасовіше перейменування вулиць у Києві

У додатку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами. Усього було отримано понад 6,5 мільйонів голосів. Хтось проголосував за 30 нових назв вулиць, хтось за 10, хтось за 5 чи одну.

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Більшість тих, хто проголосував, підтримали варіанти нових назв вулиць, які були в рекомендаціях від експертів. А от кияни віддали максимальну кількість голосів, щоб увічнити героїв, які загинули на війні із російськими окупантами.

Наприклад, вулиця Багратіона буде названа на честь фотокореспондента Максима Левіна – за це проголосували 22 666 осіб.

Вулиця Жолудєва називатиметься на честь журналіста Олександра Махова – 15551 голос.

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Вулицю Волгоградську мають перейменувати на честь активіста Романа Ратушного – за це віддали свої голоси 29 923 особи.

Раніше ми писали, що мер Одеси оголосив спецоперацію проти російських назв у місті.