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Мешканцям "ДНР" і "ЛНР" з російськими паспортами дозволили голосувати онлайн на виборах в Держдуму РФ

20 липня 2021 20:23

Богдан Приходько Богдан Приходько

На Донбасі російське громадянство отримали понад 600 тисяч осіб

600 тысяч мешканців "Л/ДНР" отримали паспорти РФ та можуть голосувати на выборах в Держдуму. Фото: колаж "Сьогодні"

600 тысяч мешканців "Л/ДНР" отримали паспорти РФ та можуть голосувати на выборах в Держдуму. Фото: колаж "Сьогодні"

У так званих "ДНР" і "ЛНР" мешканцям, які мають російське громадянство, дозволили голосувати онлайн на виборах в Держдуму Російської Федерації. Про це повідомляє "РБК" з посиланням на відповідну постанову ЦВК Росії.

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За даними видання, на Донбасі російське громадянство отримали понад 600 тисяч осіб. Проголосувати зможуть ті, хто зареєструвався на порталі держпослуг, а їх обліковий запис був підтверджений.

"Цей експеримент для цієї групи людей дозволить нам надалі розвивати застосування ДЕГ (дистанційне електронне голосування) вже за межами країни", – зазначив заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв.

Влітку минулого року під час голосування щодо "путінських" поправок до конституції жителям "ДНР" з російськими паспортами запропонували проголосувати в Ростовській області Росії. На дільниці їх вирішили доставити спеціальними рейсовими автобусами.

На території, підконтрольній сепаратистам на сході України, у 2018 році, за даними місцевої влади, проживали майже 3,8 мільйона людей (у так званій "ДНР" – 2,3 мільйона людей, у "ЛНР" – 1,4 мільйона). У квітні 2020 року Володимир Путін звільнив жителів Донбасу на непідконтрольних Україні територіях від сплати мита за російський паспорт.

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Україна продовжує вважати цих людей своїми громадянами, оскільки переважна їх більшість зберегла українські паспорти і продовжує отримувати українські пенсії та допомоги. Україна вважає роздачу російських паспортів своїм громадянам незаконною і вимагає не визнавати такі документи. Так звані "ДНР" і "ЛНР" не визнані жодною країною Заходу, але визнані такою ж проросійською сепаратистською Південною Осетією.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак знову вибухнув погрозами на адресу України, заявивши, що якщо українська армія військовим шляхом спробує звільнити Донбас, то Росія стане на "захист" населення.

Відзначимо, що влада України не раз заявляла, що не має наміру силою брати Донбас, а лише налаштована на дипломатичне вирішення конфлікту. Так що пропагандистські російські наративи "про бійню від ЗСУ", "геноцид", "Сребреницю" та інші – це те, чого чекає Кремль від Києва, щоб виправдати свою агресію.

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук теж підтверджував, що Україна не буде силою виганяти окупантів, але пояснив, як змусити РФ забратися з Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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