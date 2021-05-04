"Червона зона" може зменшитися утричі. Хто в черзі на вихід?

П'ять областей можуть покинути "червону зону" карантину – тоді "червоними" залишаться лише дві області

Житомирська область вийшла з "червоної зони" карантину. Також зі списку "червоних" можуть вийти ще чотири області: Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська.

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Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Немчінов зазначив, що жорсткі обмеження в області скасують з 00:00 5 травня. Замість них будуть правила "помаранчевої зони" карантину.

Які ще області можуть вийти з "червоної зони"?

Після засідання держкомісії з питань ТЕБ та НС головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що "червону зону" найближчими днями можуть покинути чотири області:

Запорізька;

Полтавська;

Хмельницька;

Чернігівська.

"За збереження позитивної динаміки ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже протягом найближчих днів", – заявив Ляшко.

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Якщо очікування влади підтвердяться, у "червоній зоні" залишаться лише два регіони – Сумська та Харківська області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Черкаській області погіршуються показники щодо коронавірусу. Через це регіон може потрапити в "червону зону" карантину.

Крім того, з 1 травня кілька областей перейшли з "червоної зони" карантину в "жовту". Журналісти "Сьогодні" розповідають, у яких регіонах скасували обмеження і що там дозволено.

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