"Червона зона" може зменшитися утричі. Хто в черзі на вихід?

Житомирська область вийшла з "червоної зони" карантину. Також зі списку "червоних" можуть вийти ще чотири області: Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.
Рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Немчінов зазначив, що жорсткі обмеження в області скасують з 00:00 5 травня. Замість них будуть правила "помаранчевої зони" карантину.
Які ще області можуть вийти з "червоної зони"?
Після засідання держкомісії з питань ТЕБ та НС головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що "червону зону" найближчими днями можуть покинути чотири області:
- Запорізька;
- Полтавська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
"За збереження позитивної динаміки ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже протягом найближчих днів", – заявив Ляшко.
Якщо очікування влади підтвердяться, у "червоній зоні" залишаться лише два регіони – Сумська та Харківська області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Черкаській області погіршуються показники щодо коронавірусу. Через це регіон може потрапити в "червону зону" карантину.
Крім того, з 1 травня кілька областей перейшли з "червоної зони" карантину в "жовту". Журналісти "Сьогодні" розповідають, у яких регіонах скасували обмеження і що там дозволено.
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