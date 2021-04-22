Від локдауну до локдауну – чому Україна буде постійно вводити карантини

Епідеміологи розповіли, що допоможе подолати COVID-19 і чому нинішній спад захворюваності майже нічого не означає

Захворюваність іде на спад. Останніми днями в Україні виявляють менше 10 тис. нових хворих на COVID-19 на добу. Тих, хто одужує, – більше, ніж тих, хто хворіє.

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"Ми пройшли пік захворюваності. Це третя хвиля. Я вважаю, що ми її пройшли і далі ми будемо йти на зниження хворих" , – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чи означає це, що в Україні скоро закінчиться карантин, розбирався "Сьогодні".

Що по захворюваності?

Захворюваність дійсно падає. Якщо подивитися на криву нових випадків COVID-19, то вона вже пройшла пік і пішла вниз.

Госпіталізацій і смертей теж менше. За минулий тиждень в лікарні потрапили на 28% менше хворих, ніж тижнем раніше. Летальність за тиждень скоротилася майже на 30%.

Однак в Україні досі залишаються в "червоних зонах" 11 областей і Київ. Але зараз у всіх "червоних" регіонах йде спад числа госпіталізацій.

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Динаміка нових випадків COVID-19 на добу. Україна пройшла пік другої хвилі і захворюваність йде вниз

"Але це статистика не про те, хто захворів, а про тих, кому зробили тест і поставили діагноз. Ми не знаємо, скільки людей загалом хворіють і не звернулися до лікаря. Тому ми бачимо верхівку айсберга. І ця верхівка нам показує, що захворюваність спадає. Але потрібно дивитися ще на рівень госпіталізацій, смертності, це буде доповнювати картину", – зауважує епідеміолог Людмила Мухарська.

Значення репродуктивного числа впало до 0,9, відзначають в НАН України. Цей показник демонструє, скільки людей заражає один хворий. Зараз 10 хворих заражають 9 людей. У деяких регіонах в розпал епідемії цей показник досягав 1,6.

При такому показнику репродуктивного числа захворюваність на 27 квітня буде в інтервалі 10 437-14 363 хворих. А 4 травня – 7026-16 746 хворих на добу, прогнозують в НАН України.

На ці цифри можуть впливати аномалії в статистиці – наприклад, свята і вихідні. Якщо враховувати ці фактори, то 30 квітня захворюваність опуститься до 10 116-12 620 нових випадків на добу. А вже 3 травня статистика покаже 2026 нових хворих, максимум – 2927.

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Нова хвиля – вже в травні

Радіти зниження захворюваності рано. Статистика може розвернутися і піти вгору. Це може статися в середині травня – через два тижні після травневих свят, прогнозує Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

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Чому Україна ще довго буде жити в карантині?

Україна вводитиме карантини, поки в країні не вакцинують більшу половину населення. Вакцинація – найефективніший спосіб стримати захворюваність. Карантин використовують як альтернативу, поки немає ліків або вакцини проти вірусу. До того ж карантин працює короткостроково. Обмеження послаблюють, коли захворюваність падає до певних значень, і знову посилюють, коли захворюваність наближається до пікових навантажень на лікарні.

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Тому щоб вийти з карантину – потрібна вакцинація. І краще не розтягнута в часі, а швидка. Таким шляхом пішов Ізраїль, де щеплено 85% людей старше 30 років. Захворюваність впала настільки, що в країні закривають ковідние лікарні.

В Україні вакцинація просувається вкрай повільно, зауважує епідеміолог Катерина Сояк. У нас іде дев'ятий тиждень вакцинації, але темпи такі ж, як і на четвертій.

"Вакцинація просувається дуже повільно, і прищеплюють тільки людей з груп ризику. Тому ми виживаємо за рахунок карантинних заходів. Поки країна не досягне нормальних темпів вакцинації, у нас будуть вводити карантини", – зазначає Катерина Сояк.

А чим більше вакцинація розтягнута в часі і залишається велика кількість нещеплених, тим більше ризики того, що вірус мутує, пояснює епідеміолог Людмила Мухарська.

Поки в Україні вакциновано трохи більше 1% населення однією дозою вакцини. Двома дозами – 5 людей.

Розгорнути масштабну вакцинацію в Україні нереально. Вакцину в Україну поставляють маленькими партіями і хаотично. В кінці лютого країна отримала 500 тис. доз Covishield. Їх розтягнули на два місяці, вакцинуємо невелике число людей.

Тільки недавно почали робити щеплення вакциною CoronaVac, на яку довго не могли знайти документи. Але цієї вакцини ще менше – 200 тис. доз. Також ще є Pfizer – 117 тис. доз. Це все.

Сам головний санітарний лікар України Віктор Ляшко визнає, що в Україні не почнеться масова вакцинація, поки в країні не буде одночасно 1 млн вакцин. Як будуть поставляти інші партії вакцини, невідомо. У МОЗ заявляють, що в Україні договори на поставку 32 млн доз вакцин для 16 млн людей. Але відомство досі не оприлюднило графік їх поставок. Багато в чому поставки не залежать від МОЗ. За вакцину йде жорстка конкуренція. І країни, де виробляють вакцину, блокують вивезення препарату, щоб прищепити насамперед своє населення. Так зробила Індія, тимчасово заборонивши продаж вакцини, яку закупила Україна.

Тому Україна отримуватиме вакцину невеликими партіями і вакцинуватиме невеликі групи населення як мінімум до другого півріччя. Можливо, щось зміниться, коли більш впливові і багаті країни вакцинують своє населення. ЄС і США хочуть встигнути зробити щеплення більшу частину своїх громадян до осені, перед черговою великою хвилею захворюваності.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом у світі може стабілізуватися, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. За його словами, вже є інструменти, щоб взяти пандемію під контроль.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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