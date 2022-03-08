Життя продовжується: у Черкасах під час війни одружилися рятувальники (відео)

Щиро вітаємо родину Коваль!

Нова сім'я Коваль. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаському гарнізоні рятувальників створилась родина. Без урочистостей, святкового вбрання, а у формі молодята пообіцяли бути підтримкою, опорою один одному та розділяти турботи та радості.

Про це повідомляє "Сьогодні".



За законами воєнного часу факт укладання шлюбу засвідчив начальник Головного управління. Свідками весілля стали колеги та рідні молодят.

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