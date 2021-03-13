Життя українців в нових реаліях: що принесла пандемія COVID-19 (відео)

Пандемія коронавірусу принесла в наше повсякденне життя дистанційну роботу, онлайн-навчання, маски і антисептики. І хоча зараз деякі обмеження пом'якшили – в нових умовах українці живуть і працюють досі.

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Наприклад, онлайн робота все ще користується популярністю. Таких вакансій в Україні стало на чверть більше. Як карантин кардинально змінив наше життя і звички – дізналася кореспондент "Сегодня" Тетяна Гаврилюк.

Епідеміолог Катерина Сояк стверджує: найважче спочатку було – переконати самих лікарів. Кого в тому, що коронавірус – небезпечний, а кого, що хвороба – це не вирок. З нею можна і потрібно боротися.

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Через велику завантаженість Катерина вже рік нечасто з'являється вдома. А ось Ганна завдяки карантину навпаки, стала більш домашньою. Весь цей час їй доводиться працювати дистанційно. І поки в офіс не збирається. Раніше до роботи їхала 40 хвилин, а зараз досить і 10-ти кроків.

За рік раз десять на роботі з'явився і експерт з навчальної робототехніці Денис Скрипка. Він теж працював з дому.

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Його керівник запевняє – від карантину компанія швидше виграла. Офіс на 11-му поверсі з видом на Олімпійський стадіон був порожній. Вирішили перебратися в підвал, адже оренда дешевше в три рази. Зекономлені гроші інвестували в онлайн-бізнес. Викладають тепер дистанційно електроніку і робототехніку.

Водночас водій тролейбуса Віталій Муровіцкій вдома не сидів ні дня, тому змін ніяких не помітив. Якби спершу не постійне обурення пасажирів: то маски принципово не надягають, то в салон до відмови набиваються.

Цей рік для кожного був різним. Але в чому одностайні всі – щоб у 2022-му році відзначали "рік без карантину і пандемії".

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні були зареєстровані COVID-вакцини від трьох різних виробників: Китайської Sinovac, британсько-німецького альянсу Pfizer/BioNTech і шведсько-британської AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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