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Жахлива стрілянина у Дніпрі. Постраждалу військовослужбовку перевезли у Києв

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 10:42
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Життя 22-річної Жанни врятували у перші хвилини трагедії працівники бригади екстреної медичної допомоги
Жанну, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, доставили у Києв. Фото: колаж "Сьогодні"
Жанну, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, доставили у Києв. Фото: колаж "Сьогодні"

22-річну військовослужбовку Жанну, яка постраждала під час страшної стрілянини у Дніпрі, транспортували у Києв для подальшого лікування та реабілітації. Наразі стан дівчини стабілізувався.

Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко на сторінці у Facebook.

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Нові подробиці

Шевченко розповів, що життя 22-річної Жанни врятували у перші хвилини трагедії працівники бригади екстреної медичної допомоги.

"А саме зараз наша бригада відділу медицини катастроф вже у стабільному стані забезпечує медичний супровід та транспортування героїчної дівчини у Києв до ГУ "Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України" для подальшого лікування та реабілітації", – зазначив він.

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Медики доставили Жанну у Києв. Фото: Facebook/Радій Шевченко

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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