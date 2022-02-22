Жахлива стрілянина у Дніпрі. Постраждалу військовослужбовку перевезли у Києв

22-річну військовослужбовку Жанну, яка постраждала під час страшної стрілянини у Дніпрі, транспортували у Києв для подальшого лікування та реабілітації. Наразі стан дівчини стабілізувався.
Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко на сторінці у Facebook.
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Шевченко розповів, що життя 22-річної Жанни врятували у перші хвилини трагедії працівники бригади екстреної медичної допомоги.
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"А саме зараз наша бригада відділу медицини катастроф вже у стабільному стані забезпечує медичний супровід та транспортування героїчної дівчини у Києв до ГУ "Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України" для подальшого лікування та реабілітації", – зазначив він.
Медики доставили Жанну у Києв. Фото: Facebook/Радій Шевченко
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
- Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.