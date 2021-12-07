Жахлива ДТП з маршруткою під Черніговом. Ми дізналися, в якому стані постраждалі

Ті, кому вдалося вижити, зараз перебувають у лікарнях Чернігова

В аварії вижили сім людей, ще 13 померли. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сім постраждалих у страшному ДТП із маршруткою під Черніговом перебувають у лікарні. Усі вони у тяжкому стані.

Про це новинам "Сьогодні" розповів речник Чернігівської облпрокуратури Валерій Литовченко.

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За даними ОДА, постраждалі перебувають у лікарнях Чернігова: 5 людина – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні.

"Семеро постраждалих у ДТП перебувають у важкому стані. Відкрито та розслідується кримінальне провадження, на місці ще працюють правоохоронці", – повідомив Литовченко.

За словами автомобілістів, ділянка траси, де сталася аварія хоч і не є місцем концентрації ДТП, але все ж таки вважається складною, бо там досить багато поворотів.

Що відомо про ДТП під Чернігівом