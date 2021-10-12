Зима близько! Буковель засипає першим снігом (фото)

Сніг в Карпатах сьогодні падає з самого ранку, температура опустилася нижче нуля градусів

Буковель сьогодні вранці початок засипати снігом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Карпатах з самого ранку 12 жовтня падає сніг. Він засипає гірську місцевість та гірськолижні курорти.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і Facebook-сторінка "Буковель".

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Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Все вкрите туманом, а температура повітря опустилася до -1 градусу. Вітер південно-західний, падає сніг.

На горі Піп Іван зранку падає сніг. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Гірськолижні траси засипає снігом

У "Буковелі" з самого ранку перший сніг вкриває схили курорту.

"Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!", – повідомила адміністрація курорту.

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Гірськолижний курорт засипає снігом. Фото: скрішноти з трансляції

Якою буде погода в Україні у жовтні?

В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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