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СЬОГОДНІ Новини України

Зима близько. Синоптики попередили про перший сніг у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 11:33
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За розрахунками синоптиків, у деяких областях України незабаром випаде перший сніг
Стало відомо, коли у Києві випаде перший сніг
Стало відомо, коли у Києві випаде перший сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Синоптики прогнозують дощ зі снігом у Києві 19 листопада. Така погода буде ще у Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про це пише пресслужба "Укргідрометцентру".

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На заході температура повітря становитиме +2...+7 градусів, а вночі до +4 градусів. У північних областях вдень +1...+3 градуси, а вночі -1...+1 градуси.

У центрі країни вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...+2 градуси. На сході вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...-3 градуси. На південні області очікується така погода: вдень +7...+9 градусів, а вночі +1...+4 градуси.

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У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Раніше ми писали:

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому одразу після Нового року.

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