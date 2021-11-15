Зима близько. Синоптики попередили про перший сніг у Києві

За розрахунками синоптиків, у деяких областях України незабаром випаде перший сніг

Стало відомо, коли у Києві випаде перший сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Синоптики прогнозують дощ зі снігом у Києві 19 листопада. Така погода буде ще у Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про це пише пресслужба "Укргідрометцентру".

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На заході температура повітря становитиме +2...+7 градусів, а вночі до +4 градусів. У північних областях вдень +1...+3 градуси, а вночі -1...+1 градуси.

У центрі країни вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...+2 градуси. На сході вдень +2...+4 градуси, а вночі -1...-3 градуси. На південні області очікується така погода: вдень +7...+9 градусів, а вночі +1...+4 градуси.

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У листопаді очікуються дощі та ранній сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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