Зима бушує! В Україну повертаються штормові вітри та хуртовини (карта)

Найближчими днями, 17-18 січня, в Україну повернуться сильні вітри. Сніг слід чекати на всій території країни.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.
Штормове попередження
"Раптом хто засумував за сильним вітром – 17-18 січня знову гудітиме, ганятиме, досягатиме штормових поривів! У Карпатах, на високогір'ї, – значно сильніший!", – наголосила Діденко.
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Червоним кольором позначені ділянки з найсильнішим вітром. Карта: Наталка Діденко
Опади
Вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із північно-західним циклонічним масивом. В зоні фронту випадатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини.
Опади завтра ймовірні скрізь в Україні, спочатку на Заході, потім, разом із фронтом, сніг потягнеться поступово повсюди. Хіба що у південній частині буде більше прояснень, аніж опадів.
Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься поблизу нуля, на Півдні передбачається +3+7 градусів.
Прогноз на 17 січня. Карта: Укргідрометцентр
Не перший шторм
У п'ятницю, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. За день на території нашої країни шквальний вітер повалив дерева, без електрики залишилось кілька населених пунктів.
У Носівці Чернігівської області від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати ялинку назад вже не будуть – її розберуть.
Рівне теж атакувала негода. У місті, незважаючи на зиму, лунав грім та спалахували блискавки.
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