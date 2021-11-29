Зима вже на порозі. Карпати засипає снігом (фото)

Зранку 29 листопада на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг

На високогір'ї Карпат зранку мороз та обмежена видимість / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 29 листопада на горі Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області випав сильний сніг. Видимість на горі обмежена до 40 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

Реклама

Справжня зима у Карпатах

Гірські рятувальники показали фото колишньої обсерваторії на одній із найвищих вершин Карпат. Вона повністю вкрита снігом.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарна та туманна погода, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер там південно-східній його швидкість сягає 8-10 м/с.

Температура повітря -3 градуси. Падає сніг.

Реклама

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Погода в Україні 29 листопада

Сьогодні по всій країні прогнозують дощову погоду. Окрім того, очікується сильний вітер.

Реклама

Цього дня по всій Україні пройдуть дощі, місцями зливи. На Львівщині також прогнозують сніг. Вітер – південно-західний.

На заході прогнозують 2-8 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +13 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 6-12 градусів тепла. На півдні – +12-19 градусів.

У Києві йтиме дощ, 7-9 градусів тепла, а у Сімферополі також очікується дощова погода, проте температура сягатиме 17-19 градусів тепла.

Раніше ми писали: