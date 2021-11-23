Зима вже в Україні. Де завтра буде до 9 градусів морозу – прогноз (карта)

Температура повітря вдень у країні буде максимум 5 градусів вище нуля

Погода в Україні на 24 листопада / Колаж "Сьогодні"

У середу, 24 листопада, погода в Україні буде сухою та без опадів. Сніг може бути місцями тільки у центральних областях.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Температура повітря у країні буде низькою. Найближчої ночі очікується від +3 до -3. У східних областях температура повітря опуститься до 3-9 градусів морозу.

Вдень у більшості областей України стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до 5 градусів вище нуля.

Погода в Україні на 24 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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