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СЬОГОДНІ Новини України

Зима в Україні почнеться зі снігу: де завтра чекатиме опадів – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 листопада, 16:00
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Вночі температура повітря опуститься до 4 градусів морозу
Погода в Україні на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 1 грудня, перший день зими в Україні буде зі снігом. Серйозних морозів поки що чекати не варто.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де буде сніг та вітер

Сніг буде мокрим.

"Карта показує найбільшу ймовірність снігу в Україні! Там, де буде тепліше, зрозуміло, буде дощ ", – додала синоптик.

Вітер залишається різким та навіть сильним.

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"Шарфи не забудьте на шию, шапки на голову", – стверджує Наталія Діденко.

Яка буде температура

Температура повітря у більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 4 тепла, а у південній частині від +3 до +8 градусів.

На дорогах вже з'являється ожеледиця.

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Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Наталії Діденко

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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