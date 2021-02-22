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Зимі кінець? У найближчі дні в Україні до +10

22 лютого, 12:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

По всій країні очікується плюсова температура, але в деяких областях буде справжня весна

Зима в Україні добігає кінця – в найближчі два дні снігу і сильних морозів не очікується. Синоптики обіцяють середню температуру по країні 5-7 градусів тепла.

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При цьому у південно-західних регіонах стовпчики термометрів покажуть плюс 10. Рятувальники попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

Відео: Сьогодні

Однак в середині тижня на українців чекає похолодання. Як повідомляли новини "Сьогодні", в Укргідрометцентрі прогнозують на 24 лютого сильні нічні морози нижче 10 градусів, місцями на сході країни до -20.

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Тим часом народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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Джерело: Сьогодні

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