"Золоте" дерево, капелюх замість зірки та іграшки-амулети. ТОП-3 найскандальніших ялинок України

Миколаївська влада витратила на ялинку надто багато грошей з бюджету, а жителів столиці обурив капелюх чарівника замість зірки

Через новорічні ялинки українці не раз сперечалися у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні було кілька випадків, коли новорічна ялинка дуже не сподобалася місцевим жителям. Минулого року почався скандал через капелюх чарівника на головній ялинці країни, перед цим люди обурювалися ціною та зовнішнім виглядом святкового дерева.

Сайт "Сьогодні" зібрав найскандальніші випадки.

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Капелюх чарівника

Торік тематикою нового року у столиці був казковий ліс. Компанія Folk Ukraine, яка організувала новорічне свято у місті, вирішила прикрасити верхівку святкової ялинки яскравим капелюхом, а не зіркою, як це завжди робили.

Багатьом жителям ця витівка не сподобалася, люди вимагали повернути назад зірку і заявляли, що капелюх на верхівці ялинки неприпустимий. Скандал закінчився тим, що Folk Ukraine зняв капелюх перед Різдвом і все-таки замінив його на зірку. А головний убір почав "мандрувати" містом як прикраса.

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Ялинка з оберегами

Наступним об'єктом масової критики у соцмережах минулого року стало новорічне дерево в центрі Черкас. Там об'єктом обговорення стало і саме дерево, і його прикраси.

Фото: News Cherkassy

Частина мешканців заявляла, що дерево огидне: складки штучної ялинки нагадують штори, а прикраси на ній нібито є оберегами від коронавірусу. Інші ж навпаки – вважали ялинку дуже гарною. У результаті в Мережі розпочалася ціла дискусія щодо цього випадку.

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Скріншот із соцмереж

Занадто дороге дерево

Як з'ясували у Центрі журналістських розслідувань, наприкінці 2017 року влада Миколаєва примудрилася витратити 9 млн грн на підготовку новорічних свят, у тому числі і на святкову ялинку. Її вартість виявилася найвищою в Україні.

Ялинка за майже 3 млн. гривень. Фото svidok.info

Нова ялинка заввишки 22 метри коштувала місту 2,8 млн гривень. Проте згодом з'ясувалося, що інші регіони витратили значно менше. Наприклад, у столиці ялинка була на 10 метрів вищою, але коштувала на 100 тисяч менше. У Вінниці ялинку такого ж розміру – 22 м – купили за 1 млн, а у Полтаві – за 1,5 млн.