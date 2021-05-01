Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)

На довгі травневі вихідні краще нічого не планувати – погода цього дня нічим не потішить

Великодньо-першотравневі шашлики (навіть з дотриманням масочного режиму) в Україні скасовуються – погода хоч буде і теплою, але мокрою.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Поля та квітучі дерева в Україні засипало снігом – як це вплине на врожай

Найтепліше 2 травня очікується в Запорізькій і південних областях – очікується практично літня температура від 23 до 25 градусів за Цельсієм. Вночі повітря остудиться до 10-12 градусів.

У центральних, північних, східних областях і на Хмельниччині буде незначно прохолодніше – від 21 до 24 за Цельсієм вдень. Вночі очікується від 9 до 12 градусів.

Реклама

А от мешканцям Заходу прогнозують від 19 до 22 градусів тепла вдень і до 11 градусів вночі.

До того ж по всій країні очікуються дощі, а в східних і західних областях – ще й з грозами.

У Києві обіцяють 22-24 градуси вдень і 10-12 вночі. Погода обіцяє бути дощовою цілий день з помірним вітром.

Нагадаємо, що синоптики попередили українців про погодні гойдалки до 4 травня. Яка погода очікується на травневі свята, читайте на сайті "Сьогодні".

Реклама

Крім того, ми дізналися, що кажуть в Укргідрометцентрі про погоду на весь травень.