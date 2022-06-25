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"Буквально все вокруг было разбито", – супруги из Харькова рассказали о первых днях войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 июня, 15:18
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Пожилые супруги вынуждены были покинуть родной Харьков из-за войны и переехать в Киев
Как в Украине помогают пострадавшим от войны
Как в Украине помогают пострадавшим от войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Наталья Васильевна и Владимир Иванович переселенцы из Харькова. Супруги проживали в северной части города, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов. Поняв, что оставаться там очень опасно, они решили покинуть родной дом и эвакуироваться подальше от зоны активных боевых действий."Когда мы уезжали из города, я даже глаза зажмурила, буквально все вокруг было разбито. Не передать словами, как в тот момент нам было страшно", – признается женщина.

Несколько месяцев Наталья и Владимир прожили в Хмельницкой области у своих знакомых. В начале июня они были вынуждены снова сменить место жительства. В этот раз семейная пара перебралась в Киев. Как переселенцы в управлении социальной защиты населения Святошинского района они получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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"Большое спасибо Ринату Ахметову за помощь. Желаем ему благополучия и благосостояния. Пусть удача сопровождает его по всем делам", – поблагодарила Наталья Васильевна.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Раньше мы рассказывали, как Ринат Ахметов помогает жителям Донецкой области. Также мы писали, где киевляне могут получить гуманитарную помощь в столице.

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