Украину накроет туман: прогноз на 8 ноября (карта)

В Украине 8 ноября будет преимущественно сухая и облачная с прояснениями погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В воскресенье, синоптики прогнозируют пасмурную, но сухую погоду. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура 7-12 градусов тепла.

В Киеве 8 октября также будет сухо, ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь будет с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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