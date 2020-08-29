1 сентября без школы: учителя просят переводить детей на дистанционное обучение

Первый опыт дистанционного обучения на карантине нельзя назвать позитивным. Никто не был готов, что школы закроются и перейдут в онлайн. Каждый учитель сам выбирал способ работы с учениками, что только создавало проблемы. Родители жаловались, что учителя присылали задания в общий чат и отстранялись от объяснения материала.

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В новом учебном году дистанционное обучение вернется в школы. На сегодня 14 городов и районов Украины в "красной" зоне карантина. Это значит, что там школы будут работать дистанционно, пока эпидемиологическая ситуация не изменится. А некоторые школы уже начали предлагать родителям перевести детей на дистанционное обучение до конца года.

Какие школы будут работать дистанционно

В "онлайне" будут работать школы, которые находятся в "красной" зоне карантина.

Минздрав обновил список "красных" зон, где нельзя открывать школы:

Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский район, Косовский район и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Бережаны, Чортков и Бережанский район Тернопольской области;

Беляевка и Измаил Одесской области;

Дубно и Острог, Костопольский район, Радивиловский район Ровенской области;

Черновцы, Вижницкий район, Глыбокский район, Заставновский, Новоселицкий и Кицманский районы Черновицкой области.

Каждые две недели Минздрав пересматривает зоны карантина. Это значит, что полмесяца школы региона могут работать очно, а потому могут попасть в "красную" зону, закрыться и перейти на дистанционную форму обучения.

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/ Фото: Getty Images

Школы будут открываться и закрываться как минимум до конца октября, пока Кабмин не примет решение продлевать или отменять адаптивный карантин.

"Структуру и форму дистанционного обучения определяет педагогический совет школы, учитывая образовательную программу, учебный план и особенности каждого учреждения и региона. Таким образом, школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей", – прокомментировали в Министерстве образования.

В Краматорской школе №9 сайту "Сегодня" рассказали, что сначала хотели работать очно первые две недели, чтобы войти в учебный процесс, а потом перейти на дистанционку или смешанный режим. Но на днях решили, что все же будут работать в обычном режиме, пока не будет других указаний сверху. Разве что классы будут приходить в школы в разное время.

"Расписание звонков для детей начальной школы отличается от расписания звонков для детей 5-11 классов. До 8:15 должна прийти начальная школа, с 8:15 до 8:30 должны прийти средние и старшие классы. В школе будет четыре отдельных входа – каждый класс знает, как ему входить и выходить. За каждым классом закреплен кабинет, дети целый день находятся в этом кабинете. То есть на перемену из класса нельзя выходить. И в школе могут находиться только работники школы и ученики. Родителям вход воспрещен", – поделилась правилами работы школы одна из учителей.

Другие школы Краматорска решили работать посменно – в первой половине дня учатся младшие классы, во второй – старшие.

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В Киеве, который находится в "оранжевой" зоне, некоторые школы будут работать день через день. То есть сегодня дети учатся в стенах школы с соблюдением всех карантинных норм Минздрава, а завтра – дистанционно из дома.

На дистанционное обучение отправляют по желанию

Школы уже просят переводить детей на дистанционку добровольно. Например, в Краматорске учителя перед учебным годом ставят родителей в известность, что ребенка можно перевести на дистанционку. Такая форма обучения предвидена в законодательстве.

Добровольно перевестись на дистанционку предлагают и в других городах. Киевлянка Александра Романюк тоже получила предложение от лицея перевести сына-семиклассника на обучение из дома.

"В 20-х числах классная руководительница написала в группу в Viber, что директор попросила всем объявить, что дети могут перейти на индивидуальное обучение без посещения школы. Мы согласились, поскольку я считаю, что меры, которые принимаются для якобы безопасности, являются не мерами, а фикцией. Поэтому не хочется рисковать", – рассказывает Александра Романюк.

Недостаток в том, что ребенок идет на дистанционку до конца учебного года. То есть нельзя посреди учебного года вернуться в школу на очную форму. При этом ученик не отчисляется из школы и числится в своем классе.

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Каждую четверть во время каникул он должен сдавать изученный материал. По итогам контрольных, если все будет идти успешно, ребенок может продолжать учиться на индивидуальной форме.

"Если не сдаст, то педсовет может рекомендовать перевести обратно на очную форму обучения. Насколько я знаю, из нашего класса три человека переводятся на индивидуальное обучение", – добавила Александра Романюк.

При этом школа не дает ни планы, ни программы, ни распорядки уроков. Родители берут на себя всю ответственность за обучение ребенка. То есть самостоятельно нужно составить учебный план, просчитать, сколько уроков надо, чтобы ребенок не отстал от программы.

"Но мы договорились, что в те дни, когда весь класс будет на дистанционном обучении в онлайне, то мы сможем слушать все уроки вместе со всеми. Если примут решение о том, что обучение будет полностью очным, то он, получается, будет сам заниматься. Но поскольку нам уже сказали, что занятия в лицее будут день через день, то мы посчитали, что будет проще идти вслед за программой без посещения школы. Я не вижу проблем, чтобы взять программу седьмого класса и определить, что надо выучить и сколько времени на это понадобится", – рассказала Александра Романюк.

МОН готовит нововведения по дистанционному обучению

Минобразования готовит новый порядок дистанционного образования. В конце июня ведомство вынесло проект на общественное обсуждение. Сейчас оно на этапе согласования правок, рассказали в министерстве. Ведомство предлагает, чтобы во время карантина часть класса училась очно, а часть – дистанционно, чтобы уменьшить число людей в классах. При этом школьники должны чередоваться: сегодня – очно, завтра – дистанционно.

Согласно проекту, в Украине может появиться национальная платформа дистанционного образования. Школы смогут создавать отдельные дистанционные классы и не только на время карантина. Такие классы могут организовать для детей, которые учатся за границей или живут на оккупированных территориях. Для этого нужно, чтобы один из родителей подал в школу заявление (можно на электронную почту школы).

Фото: КГГА

Кроме того, учителям хотят разрешить на свое усмотрение проводить отдельные темы или консультации по предмету дистанционно.

Учительница зарубежной литературы Иванна Маркив не видит в проекте решения проблем.

"Проект, который выносился на обсуждение, довольно абстрактный. Например, упоминается национальная платформа для дистанционного обучения. Но при этом ее не существует. Такая платформа нужна, поскольку сейчас учителя используют разные ресурсы. Кто-то шлет задания через Viber, кто-то через Zoom или Skype связывается. Это может путать самого ученика. Вторая проблема – многие дети не подключаются к онлайн уроку. Причины разные. Некоторые родители на карантине просто отправляли детей к бабушке и дедушке, где нет интернета. В какой-то семье два школьника, но один компьютер", – рассказывает Иванна Маркив.

Но если школы закроются, то теперь к этому будут готовы, уверена педагог. За почти три месяца работы на удаленке учителя наладили онлайн-обучение и сбоев с их стороны не должно быть.

"Сейчас для учителей запустили онлайн-курсы, как организовать дистанционное обучение. То есть учителя готовятся к возможному дистанционному обучению", – добавляет Маркив.

Сайт "Сегодня" ранее также писал, когда начнется учебный год для студентов и как будут проходить пары в столичных вузах.

А готовы ли школы к новому учебному году – проверили корреспонденты "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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