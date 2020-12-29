10 добрых дел 2020 года

2020-й был как никогда щедр на помощь, благотворительность и поддержку, сеть "Эпицентр" не осталась в стороне от этого тренда

Уходящий год выдался для всех непростым. Впрочем, было в нем место и добру. Испытания, выпавшие на долю человечества, многих заставили задуматься и изменить приоритеты, поэтому 2020-й был как никогда щедр на помощь, благотворительность и поддержку. Сеть "Эпицентр" не осталась в стороне от этого тренда. Мы собрали 10 добрых дел, которые компания подарила украинцам в этом году.

1. 150 млн грн на борьбу с коронавирусом

С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр К" создала оперативный штаб по противодействию СОVID-19 и выделила на его нужды 150 млн грн.

В течение 2020 года "Эпицентр" передал отечественным лечебным заведениям 7 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ.

"Эпицентр" передал гуманитарный груз, закупленный за счет компании, областным департаментам здравоохранения, которые распределили его согласно потребностям медучреждений регионов", – отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

28 млн грн было передано благотворительному фонду для обеспечения потребностей МОЗ на приобретение тестов для выявления коронавируса, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарств и медоборудования для борьбы с COVID-19.

2. Стратегическая помощь Хмельнитчине

Важную помощь от компании "Эпицентр К" получила и продолжает получать Хмельницкая область. С начала распространения пандемии основатели компании Александр и Галина Гереги направили представителей в Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при Хмельницкой ОГА. Они объехали каждое заведение здравоохранения области, чтобы четко понять насущные потребности. В результате 72 учреждения здравоохранения области получили помощь от "Эпицентра": реанимационное и диагностическое оборудование, медицинскую мебель, защитные костюмы, очки, перчатки, дезинфекторы и т. д.

"Главные врачи буквально со слезами на глазах принимали наши грузы, ведь из-за нехватки медикаментов, средств защиты, оборудования во многих больницах начал увольняться медицинский персонал", – говорит представитель "Эпицентра" в оперативном штабе Светлана Павлишина.

Продолжает "Эпицентр" помогать и сейчас. Ко второй волне пандемии компания не только не прекратила помощь, но и нарастила ее объемы. Обеспечив больницы всем необходимым, сеть реконструирует инфекционные отделения медучреждений. Сейчас активные работы продолжаются в Шепетовской, Чемеровецкой, Виньковецкой, Ярмолинецкой центральных районных больницах, на очереди Городецкая ЦРБ. Полностью оснащен современным медицинским оборудованием и мебелью Инсультный центр в Хмельницкой областной больнице. Компания также передала медучреждению 2 современных амплификатора, которые позволяют в три раза быстрее и в два раза дешевле делать анализы на СОVID-19. Кстати, до этого в области не было ни одного подобного диагностического оборудования и анализы приходилось отправлять в Винницу. Буквально на днях еще два амплификатора отправились в Шепетовскую и Городецкую ЦРБ.

Интервью главного врача Шепетовской центральной районной больницы

Валентины Савчук

Интервью заведующей Инсультного центра Хмельницкой областной больницы

Людмилы Степанюк

Интервью директора КНП "Хмельницкая областная больница" Якова Цуглевича

Интервью медицинского директора Ярмолинецкой центральной районной больницы Василия Тереховского

3. Проект поддержки украинских предпринимателей

Свое плечо компания подставила в трудный момент и малому и среднему бизнесу. В рамках акции "Миллионы добрых дел" сеть "Эпицентр" предоставила гранты 20 украинским предпринимателям и тем, кто только начал собственное дело. Авторы лучших бизнес-идей получили до 500 тыс. грн на развитие собственного дела.

"Поддержка отечественных производителей и предпринимателей всегда была важным направлением для компании "Эпицентр". Мы понимаем, что во время вынужденного карантина много малого и среднего бизнеса оказалось в тяжелом положении. Именно поэтому "Эпицентр" решил реализовать проект, который поможет выйти из кризиса действующему бизнесу или начать новый проект", – отмечает генеральный директор компании "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

4. Социально-спортивные школы Фонда "Реал Мадрид" в Киеве

В этом году в Киеве воплощен важный гуманитарный проект компании – благодаря усилиям общественной организации "Эпицентр детям" и при финансовой поддержке "Эпицентра" открыта социально-спортивная школа Фонда "Реал Мадрид".

Школа создана на базе трех киевских учебных заведений – общеобразовательных школ № 62 Дарницкого района (Княжий Затон, 17-В) и № 243 Подольского района (ул. Новомостицкая, 10) и Украинского колледжа им. В.А. Сухомлинского № 272 Днепровского района (ул. Шептицкого, 5-А).

Воспитанники школы – более 200 ребят в возрасте от 6 до 17 лет из социально незащищенных семей. Они обеспечены питанием, спортивным инвентарем и формой. Кроме тренировок по футболу и баскетболу, ученики школы Фонда "Реал Мадрид" имеют возможность углублять школьное образование и изучать иностранные языки. Обучение в школе существует.

"Мы не ожидаем, что все наши воспитанники во взрослой жизни станут профессиональными спортсменами, но те навыки и знания, которые дают им учителя и тренеры, помогут самосовершенствоваться и преодолевать трудности", – убежден вице-президент общественной организации "Эпицентр детям" Тарас Герега.

На сегодня социально-спортивные школы Фонда "Реал Мадрид" работают уже в Киеве, Тернополе, а также в Хмельницкой и Киевской областях. В целом количество воспитанников сети социально-спортивных школ Фонда "Реал Мадрид", которые уже третий год работают в Украине, более 800 детей.

5. Помощь Национальному институту кардиологии имени Н. Стражеско

Национальный институт кардиологии имени Н. Стражеско АМН Украины получил крупнейшую партию новой техники и медицинского оборудования от компании "Эпицентр К".

В течение октября-декабря компания приобрела и передала для нужд Национального института кардиологии им. Н. Стражеско 110 единиц новой медицинской техники и оборудования для переоборудования палат на почти 7 млн грн. Были закуплены дорогостоящие аппараты ИВЛ, надежные терапевтические комплексы для осуществления неинвазивной вентиляции легких, дефибрилляторы, специальные реанимационные кровати и многое другое.

По словам директора ННЦ "Институт кардиологии имени Стражеско" НАМН Украины Владимира Коваленко, благодаря социальной инициативе и финансовой поддержке "Эпицентра" медицинскому учреждению удалось в рекордно короткий срок осовременить материально-техническую базу работающего реанимационного отделения.

Также за счет "Эпицентра" завершен ремонт в реанимационном отделении. Капитально отремонтированы пять палат на 13 койко-мест – с заменой проводки, напольного покрытия, окон и санузлов, установлением современного освещения и кондиционеров. До конца 2020 года планируется завершить ремонт еще в нескольких палатах.

Продолжается реконструкция палат и помещений в инфарктном отделении и отделении кардиореабилитации, где также в ближайшее время будут созданы надлежащие условия для лечения больных с инфарктом миокарда, в том числе в сочетании с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний вследствие COVID-19.

Также ведутся проектные работы по проведению ремонтов и переоснащения столичных больниц № 4 и № 7. Это опорные больницы, которые принимают людей, заболевших коронавирусом.

6. Впервые в истории Украины использованные батарейки отправлены на переработку

В 2020 году компания "Эпицентр" вместе с поставщиками Duracell, VARTA, GP и Hausmark оплатила переработку около 60 тонн батареек GreenWEEE в Румынии.

До этого ни одна из батареек, которые собирались в Украине, не доходили до реальной переработки. В лучшем случае они оставались на складах, в худшем – выбрасывались в землю, загрязняя природу.

Средства на переработку первых 20 тонн удалось собрать благодаря пилотном проекту по модели расширенной ответственности производителя в торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия", который стартовал в декабре 2019 года. Теперь переработка всех батареек, собранных в этих сетях, финансируется импортерами батареек и сетью по продажам новых батареек (как в Европе).

Как отмечает председатель ОО "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская, в таких больших объемах отработанные батарейки поехали на переработку из Украины в первий раз, а примеру "Эпицентра" должны следовать и другие торговые сети Украины.

7. Поддержка украинского спорта

Уже не первый год по зову сердца основатели компании "Эпицентр" Александр и Галина Гереги поддерживают украинский спорт. За счет компании построено 5 спортивных комплексов по всей Украине, где, кроме профессиональных команд, бесплатно тренируется талантливая молодежь.

Компания оказывает поддержку национальным сборным Украины по тяжелой атлетике, волейболу, выступает титульным спонсором Национальной сборной Украины по футболу.

Чтобы поддержать спорт в непростой карантинный период, компания за свой счет проводила спортивные мероприятия всеукраинского и даже европейского масштаба: турниры, кубки, жеребьевки и спортивные ивенты.

Благодаря поддержке компании футбольный клуб "Эпицентр-Дунаевцы" вышел из любителей во Вторую лигу чемпионата Украины, где занимает ведущие позиции. А в следующем году у команды амбициозные планы выйти в Первую лигу.

С поддержкой компании потрясающий взлет сделал в этом году волейбольный клуб "Эпицентр Подоляне", выступающий в высшем дивизионе украинского волейбола. В этом году команда выступала в европейских кубках, а именно – в престижном "Кубке вызова", где дошла до 1/4 финала.

Постоянно обновляется материально-техническая база физкультурно-оздоровительных, спортивных комплексов, строятся новые спортивные площадки и поля.

В 2020 году были построены мини-поля в Теофиполе и Грицеве и два поля в Шепетовке Хмельницкой области. Также современные покрытия появились в с. Смидин Волынской области и пгт Вапнярка Винницкой области. Продолжается масштабная реконструкция стадиона в Дунаевцах и завершен ремонт внутренних помещений в местной детско-юношеской спортивной школе.

8. Экологические инициативы

"Эпицентр" запустил собственный екопроект – экосумки со слоганом "#ТобіТорба, якщо не дбатимеш про довкілля". Подобным образом сеть решила привлечь внимание покупателей к проблеме охраны окружающей среды.

Экосумки сделаны в Украине, их изготавливают из экологически чистого нетканого современного материала – спанбонда. Он обладает уникальными свойствами и имеет высокое качество: очень устойчив к температурным перепадам, не образует токсичных выбросов, практичен в использовании и подлежит повторной переработке.

В этом году сеть продолжила расширять линейку экопродукции: это и биоразлагаемые пакеты, и бытовые изделия из океанического пластика, и упаковки многоразового использования.

Также "Эпицентр" планирует оборудовать крыши всех своих о объектов солнечными панелями. В своей стратегии развития на ближайшие годы компания ставит целью эффективно использовать свободные площади крыш для коммерческой электрогенерации.

9. 120 млн грн скидки для участников проекта "Украинцы вместе"

Еще в 2017 году "Эпицентр" присоединился к социальному проекту по поддержке воинов АТО. Владельцы социальной карточки участника "Украинцы вместе" получают 7% дополнительной выгоды при покупках в ТЦ "Эпицентр". Скидки действуют на различные группы товаров: строительные материалы, бытовую технику, гаджеты и электронику, товары для дома, детей и спорттовары и т. д.

"Это наша помощь и благодарность защитникам за их мужество, отвагу и защиту каждого из нас. Общая сумма скидки в наших торговых центрах составила более 120 миллионов гривен. За данный период участники боевых действий, пользователи программы "Украинцы вместе", осуществили в "Эпицентре" по всей стране более 3,5 миллиона различных покупок", – отметил заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К", директор по розничной торговле Владимир Гончаров.

Всего с начала боевых действий компания направила значительные финансовые и материальные ресурсы на поддержку военнослужащих и их семей. В частности, летом 2020 года "Эпицентр К" профинансировал обустройство 15 комнат для реабилитации воинов АТО в центре ментального здоровья и реабилитации ветеранов в Пуще-Водице на Киевщине.

Также, по словам Владимира Гончарова, в период ведения активных военных действий на передовой, по обращению воинских частей доставлялась необходимая помощь: военная амуниция, бронежилеты, буржуйки, бытовая техника.

10. Благотворительная акция "Ангелочек добрых дел"

Верить в новогодние чудеса и делать их реальностью предложила своим покупателям компания "Эпицентр" в предпраздничные дни. Покупая товары новогоднего ассортимента на сумму от 500 гривен, клиенты получают символического бумажного ангела на кассе и приобщаются к акции "Ангелочек добрых дел". Собранную благотворительную помощь на сумму один миллион гривен "Эпицентр" передаст четырем детским домам Украины.

"Благотворительную помощь на 1 миллион гривен мы передадим в детские дома Украины, чтобы ребята, лишенные родительской опеки, почувствовали любовь, заботу и радость от новогодних и рождественских праздников. В эти сказочные новогодние дни мы хотим, чтобы счастливым был каждый ребенок", – рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу.

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