10 миллионов на собственное дело от Эпицентра: уже объявлено 10 победителей проекта "Миллионы добрых дел"

Экспертное жюри назвало первые десять победителей проекта, каждый из которых получит до 500 тысяч гривен

Поддерживать малый и средний бизнес компания "Эпицентр" и ее учредители – Александр и Галина Герега – начали еще 17 лет назад, когда на полках торговых центров начали появляться товары украинских производителей. А в период карантина Александр Герега подчеркнул особую миссию Эпицентра – стать в авангарде поддержки предпринимателей, которые стремятся создать и развивать свое собственное дело.

Именно поэтому Эпицентр реализует масштабный всеукраинский проект "Миллионы добрых дел" и в рамках проекта экспертное жюри уже объявило первые десять победителей, каждый из которых получит до 500 000 гривен. В ближайшие выходные будет определена еще одна пятерка победителей. В общем гранты на собственное дело получат 20 финалистов 4-х этапов проекта.

"В первую очередь обращаем внимание на влюбленность полуфиналистов в собственное дело, насколько они готовы вкладывать душу в свой бизнес, – говорит заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров. - Я верю, что каждая из идей, которые нам представили, имеет достойный потенциал для успеха, независимо от того, получила она грант от Эпицентра или нет. А с теми, кто завоевал грант, мы обязательно встретимся через полгода и будем рады отпраздновать их успехи".

На каждом этапе были отобраны полуфиналисты, которые защищали свои идеи перед профильным жюри из числа топ-менеджеров Эпицентра и бизнес-ассоциаций, в частности, Ассоциации ритейлеров Украины и ОО "Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса". Фермеры, мебельщики, дизайнеры обуви, пасечники, производственники – все полуфиналисты должны были доказать, что именно их идея стоит полумиллионного гранта. Донетчина и Львовщина, Хмельницкая и Киевская области, Буковина и Харьковщина – проект перерос в реалити-шоу, которое уже успели посмотреть более полумиллиона зрителей на канале Эпицентра.

Во время активных боевых действий на востоке в 2014 году Павел Москаленко, один из победителей первого этапа, стал волонтером и с помощью гуманитарных организаций обеспечивал жителей зоны боевых действий питьевой водой. К сожалению, эта проблема до сих пор актуальна. Ее решению будет способствовать грант в размере 500 тыс. грн от Эпицентра, который на днях уже получил предприниматель. "Планирую установить автоматы розлива питьевой воды, буду поставлять из собственной сертифицированной скважины, – отмечает предприниматель. – Первый автомат уже работает и в планах еще как минимум пять. Я настроен очень серьезно – идти вперед, реализовывать свое дело и не останавливаться".

Павел Москаленко, победитель первого этапа проекта "Миллионы добрых дел".

"Акция "Миллионы добрых дел" – это целая история, которую мы творим вместе с нашими участниками, – рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по вопросам маркетинга, рекламы и СМИ. – Тот, кто мечтает о собственном деле и имеет свою бизнес-идею – имеет шанс на ее реализацию вместе с Эпицентром. Для нас очень важно найти именно тех активных и целеустремленных предпринимателей, которые смогут успешно реализовать свой бизнес-проект".

Прием заявок на участие в акции "Миллионы добрых дел" продолжается до 4 сентября. Поэтому если есть яркая, креативная, социально важная бизнес-идея, регистрируйте свою заявку и получите шанс для ее успешного развития. Верить в себя, в свой успех, не останавливаться на достигнутом – это самое важное, говорят победители первых этапов. И советуют строить Украину, свой город, свой бизнес упорным ежедневным трудом.

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