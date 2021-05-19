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10 млн прививок. Ляшко дал громкое обещание перед назначением министром

19 мая, 16:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанова уволили за то, что за 3 месяца вакцинирован только миллион украинцев. Ляшко пообещал почти невероятное

Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Главный санитарный врач страны и кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко пообещал до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев.

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Об этом он сказал на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает УНИАН.

"Я даю обещание – в летний период, в первые 100 дней, вакцинировать 10 млн украинцев", – сказал он.

На реплики депутатов, что лучше не нужно давать таких громких обещаний, он уточнил, что речь не о 10 млн вакцинированных, а о 10 млн дозах вакцины, то есть он планирует вакцинировать 5 млн человек двумя дозами препарата.

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На вопрос депутатов, что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

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Отметим, что пока за три месяца удалось вакцинировать лишь миллион украинцев. Такие медленные темпы вакцинации и стали главной причиной увольнения Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Видео: Сегодня

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