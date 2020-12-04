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10 секунд на реакцию: украинские копы получили новейший центр обработки данных

4 декабря, 17:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Копы станут получать информацию на планшеты онлайн

Национальная полиция Украина получила новейший центр для обработки данных, который позволит прибывать на вызов за считанные минуты.

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В небольшую серверную поступает информация со всей Украины и вызовы. За пара секунд она дублируется на планшеты полицейских, а раньше это могло длиться до 10 минут. Деньги – почти миллион евро – на такой центр выделил Евросоюз.

"Были опоздания по прибытию на 10-15 минут. Эти серверы смогут технически обеспечить нам мощности, которые сократят время реагирования до 10 секунд и такие сообщения будут приходить на планшеты полиции онлайн", – объясняет Александр Клинг, директор IT-департамента Национальной полиции Украины.

"Мы гордимся нашим сотрудничеством с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и ЕС. Этот центр обработки данных расширяет возможности полиции", – рассказывает Фрэн О'Грейди, старший программный менеджер программы "Право-полиция".

Таких центров не так много в мире, и Украина им сейчас уже владеет.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские Львова получили оборудование, которого нет даже в Швеции.

Также напомним, в полиции в Киеве с & # 39; появилась супер-техника для расследований.

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техника полиция компьютер копы Нацполиция IT-технологии

Источник: Сегодня

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