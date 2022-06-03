100 дней войны: сколько украинцев выехали за границу и сколько вернулись

Пограничники обнародовали данные о тех, кто покинул Украину с момента российского вторжения, а также, сколько украинцев уже вернулось обратно

Украинцы начали возвращаться домой / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения жители украинских городов пытались спастись от обстрелов, прежде всего свои дома покидали женщины с детьми. За 100 дней войны границу Украины с государствами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 8,3 млн человек.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины.

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По информации ведомства, пределы нашей страны за этот период покинули 5,2 млн человек, подавляющее большинство из которых – граждане Украины.

На въезд в Украину за это время проследовали почти 2,7 млн. граждан Украины.

Что изменилось касательно украинцев

Украинским переселенцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых (около 270 гривен) на питание и проживание. Правило начнет действовать с 1 июля.

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Украинцам, согласно польскому законодательству, запрещено повторно пересекать границу с соседней страной, если у них иссякли 90 дней, разрешенных для пребывания в Шенгенской зоне. Это условие не действует, если вы покинули территорию Польши на 30 дней в течение разрешенного биометрией периода.