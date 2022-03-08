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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

13-й день войны: как пережили ночь в регионах Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 марта, 08:53
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Тревожнее всего было под Киевом, Сумы и область, Чернигов, на Донбассе
Ситуация в Украине по состоянию на утро 8 марта
Ситуация в Украине по состоянию на утро 8 марта / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня 13-й день войны вторжения российских оккупантов на территорию Украины. ВСУ продолжают удерживать позиции и оттеснять врага, также регулярно международные партнеры передают нашим бойцам военную помощь. США и еще 14 стран помогают нашим защитникам в борьбе с врагом за территории нашей страны.

Киевщина

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Бои в Ирпене. Обстрелы: Макаров, район Гостомеля. Движение вражеской техники на севере Броварского района. Постоянная тревога авиаударов по Василькову, Белой Церкви, Гостомелю, Узину. Готовимся к эвакуации.

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Кировоградщина

В области спокойно.

Волынь

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Ночь была спокойной.

Херсон

В два часа ночи были слышны мощные взрывы. Последствия выясняются.

Житомирщина

В Житомирской области ночь была спокойной. Перед тем вечером – авианалет. Удар по двум нефтебазам и промзоне.

Запорожская область

Ситуация по области: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, осуществляя перегруппировку войск.

В оккупированных населенных пунктах Пологи, Васильева, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар ситуация контролируется главами общин.

В это же время враг пытается установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.

Ровенщина

Ночь была тихой.

Винница

Ночь прошла спокойно.

Хмельницкая область

Воздушная тревога. Попытки обстрелять Староконстантинов. Атака отражена.

Тернополь

Ночь была спокойной.

Черкассы

В области ночь прошла без тревог.

Львовщина

Ночь была тихой

Черниговщина

Черниговская область: ночью несколько воздушных тревог. Оборонительные бои у Чернигова, по области.

Сумщина

Авиационный налет по жилым кварталам города в частный сектор. Более 20-ти погибших и раненых, среди которых дети. Сумской район – также авиаудары по селам, по обычным домам. Число жертв уточняется.

Ахтырка – ночной авианалет, бомбили жилые кварталы, частный сектор, продуктовые магазины. Снова ударили по и так разбитой ТЭЦ. Город без тепла полностью, 4 день. Число жертв уточняется, ГСЧС разбирает завалы.

Полтавщина

Вечером – воздушные тревоги в Лубнах и Полтаве. Ночь спокойно.

Черновцы

В Черновцах вечером была воздушная тревога. Ночь прошла спокойно.

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно.

Луганщина

Обстрелы Попасной, Рубежного и Северодонецка. В Попасной попадание в психоневрологический диспансер – 2 погибших. В Рубежном – 3 раненых гражданских. Отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.

Донетчина

Мангуш (последнее пгт перед Мариуполем) – под контролем русни. Мариуполь сегодня пробился на связь – ненадолго, сейчас снова исчезнет. В городе крушение. Очень ждут гуманитарку.
Волновах уже сравняли с землей. Эвакуация оттуда сегодня продолжится.
В районе Авдеевки обстрелы. В районе Маринки утром начался бой.

Одесса

Ночь была спокойной.

Николаевщина

По Николаеву – вчера отбили от города орков. Ночью раздавались взрывы. По области ночью все было тихо.

Днепр

В Днепропетровщине ночь прошла без тревог.

Харьковщина
Харьков ночью относительно спокойно, по области велись бои в Изюмском и Дергачевском направлениях.

Закарпатье
Ночь была спокойной.

13-й день войны в Украине

Российская власть специально блокирует вопрос эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры, чтобы по ТВ манипулировать сознанием других.

США продолжают отправку военных грузов в Украину.

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения работает по графику и продолжает стабильное движение поездов. УЗ запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 8 марта.

Украинские военные при помощи ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

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