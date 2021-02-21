15-летняя тиктокерша извинилась после скандальных слов об украинском языке (видео)

Леоненко отметила, что все делают ошибки, и она не является исключением

15-летняя TikTok-блогер Лиза Леоненко извинилась за свои высказывания об украинском языке.

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Соответствующее видео она опубликовала в своем аккаунте в соцсети.

"Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Это была реакция на оскорбления в мою сторону из-за плохого произношения, когда говорю на украинском", – сказала девушка.

Леоненко отметила, что все делают ошибки, и она не является исключением. Также тиктокерша заверила, что не хотела никого обидеть, и надеется, что все это поймут.

"На самом деле я хорошо знаю украинский. Я хорошо им владею, но с небольшим акцентом. Мне нравится жить в Украине", – отметила она.

Видео: TikTok

Что произошло?

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Накануне блогер maybe_lizaaaaa опубликовала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. В частности, она сказала, что по-украински говорят только в селах, а "в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском" и "все говорят на русском, и никого это не е*ет".

В итоге ролик вызвал негативную реакцию общественности. Одни посчитали поведением девушки упущением родителей и учителей, а другие посоветовали не распространять видео с ней, чтобы не делать еще популярнее.

Напомним, ранее в аналогичный скандал попала украинская видеоблогер с миллионной аудиторией Таисия Онацкая. Девушку обвинили в поддержке российской агрессии и внесли ее имя в базу "Миротворца".

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