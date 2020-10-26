Жесткий карантин после выборов. До критической точки осталось две недели

Девять тысяч больных в сутки будет уже до 30 октября

Вскоре после выборов могут ужесточить карантин из-за вспышки заболеваемости COWID-19. Одна из причин – нарушение санитарных норм во время избирательного процесса. Через несколько недель статистика покажет количество заразившихся, в числе которых и те, кто подхватил инфекцию на избирательных участках.

Какие сценарии приготовил Минздрав

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Карантин усилят, когда будет 15 тыс. больных в сутки. Это то число инфицированных коронавирусом, которых медицинская система может не выдержать. Тогда в больницах не будет хватать мест, а смертность от COVID-19 резко увеличится.

Что будет, если уровень заболеваемости повысится очень резко.

Каждый день выявляют 5000-7000 больных.

Этот уровень украинская система здравоохранения способна выдерживать, заявляют в Минздраве. Сейчас мы именно на этом уровне. Ежедневное количество больных 8000-10 000: занятость коек фонда ковид-больных – около 70% по стране.

В таких условиях начнется развертывание временных госпиталей вне учреждений здравоохранения, число медиков для борьбы с COVID-19 увеличат за счет привлечения специалистов из других отделений и заключения контрактов. Кроме того, усилится контроль за выполнением карантина. Ежедневное количество новых больных 11 000-15 000: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.

Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали. Ежедневное количество новых инфицированных около 20 000.

Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.

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Когда ждать пика заболеваемости

До конца этой недели число новых больных в среднем составит 7200 в день, а в худшем варианте превысит 9000, прогнозируют в Национальной академии наук Украины.

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Все будет зависеть от числа тестов. Грубо говоря, если бы сейчас делали не 30 тыс. тестов в сутки, а 100 тысяч, то у нас уже были бы показатели 9000 и 15 000.

Важнее – сколько новых больных COVID-19 госпитализируется и сколько летальных случаев.

Если мы увидим, что процент госпитализаций или летальности резко подскочил, то это означает, что тестирование не успевает.

Пока в среднем по стране мы такого не наблюдаем. Процент госпитализаций держится на уровне 15%. Но больницы заполняются, и как только закончатся места – сразу подскочит и процент летальных случаев.

"Как быстро будут заполняться места и произойдет коллапс – это непрогнозируемые вещи, потому что есть противоречия между данными, которые публикуются на сайте Кабмина, Центра общественного здоровья и НСЗУ. Например, Кабмин публикует данные только по опорным больницам, НСЗУ или ЦГЗ дает все больницы, но бывает, что одна и та же больница подписана по-разному. В одних случаях данные неполные, в других – некачественные. Поэтому никто не ответит, сколько занято коек больными "ковид", – говорит Игорь Бровченко.

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Заражения, которые произошли во время выборов, начнут проявляться в статистике через две недели, когда вирус пройдет инкубационный период. Это будут локальные вспышки, уверен Игорь Бровченко. Прежде всего заболеют люди, которые работали на участках весь день, ведь там проходили сотни людей.

"Насколько это повлияет на динамику, нельзя сказать. Мы можем получить какой-то всплеск локальный. Но на общую динамику это не должно повлиять. Если в один день локально увеличилось количество заразившихся, то это несущественно повлияет на общий тренд", – добавляет Бровченко.

Наибольшее число больных COVID-19 придется на ноябрь, прогнозирует Киевская школа экономики. Даже если "красные зоны" введут во всех областях, заболеваемость будет расти. Систему карантинных зон и правила их введения нужно пересматривать, считают в КШЭ.

Будет ли 15 тысяч заразившихся на самом деле

В Украине тестируется около 30 тыс. людей в сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что лимит, который он может пообещать, – 50 тыс. То есть это потолок.

При этом есть другой показатель – количество позитивных тестов: около 20% в самые сложные периоды.

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Решить проблему тестов можно, создав лабораторные хабы, отмечает эксперт. Сейчас узкое место тестирования – ручной труд лаборантов.

Для этого надо перепланировать всю сеть, чтобы лаборанты выполняли ручную работу на большой площади и далее образцы обрабатывались на оборудовании, которое постоянно бы перезагружалось. Само оборудование можно временно взять из немедицинских лабораторий в научно-исследовательских центрах, университетских лабораториях, которые простаивают.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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