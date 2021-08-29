1995-й: Попытка отобрать Крым, Клинтон в Киеве, Шахтер-чемпион и другие события пятого года Независимости

Борьба за власть в том году развернулась мощно, на фоне кризиса Рада и президент приняли Конституционный договор

Что произошло с Украиной в 1995 году. Коллаж "Сегодня"

Бум базаров и рождения класса маленьких предпринимателей – одна из характерных черт года 1995. А также подавление первой попытки украсть у украинцев Крым. Об этом рассказывает в проекте "Украина, которую строим мы" корреспондент "Сегодня" Андрей Кузаков.

Не страна, а большой базар

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Функции торгового центра тогда выполняли базары. Купить можно было все – от джинсов до колбасы. В магазинах на полках еще было пусто, а на рынках уже появилось все. Ну, и само собой развлечения – слухи, новости, сплетни – все здесь на базаре.

Торгаши, базарники – эти люди сами так себя называют. Это класс предпринимателей, которые поняли, что не стоит ждать зарплату, которую не платят на предприятии, которое не работает. Люди, которые поняли, что нельзя ни от кого зависеть чтобы заработать денег. Этот класс предпринимателей начал зарождаться в 1995 году.

Люди начали крутиться, кто как может. В основном продавали то, что сами сделали, или вырастили. На заработанные деньги предприниматели покупали, кто мини колбасный цех, кто небольшую пекарню, коптильню, инкубаторы, кто делал и продавал изделия из металла. Все это реализовывалось на рынке.

Борьба за власть. Конституционный договор

В это время в столице делили власть. Президент Леонид Кучма настаивал на расширении своих полномочий, мол, так эффективнее работать в условиях экономического кризиса. Верховная Рада в лице ее главы Александра Мороза пугала диктатурой и хотела прав вмешиваться в вопросы экономики и непосредственно управлять территориями.

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Процесс доходил до точки кипения. Компромиссом стал Конституционный договор между Радой и президентом, который распределял власть в стране до голосования за новую Конституцию Украины, которую должны были принять в следующем году.

В 1995-м Марчука в день принятия конституционного договора назначили премьер-министром.

"Потому что кризис неизвестно чем бы он закончился. Могли бы просто до Конституции не дотянуть", – пояснил спешку с принятием договора нам Марчук в последнем своем интервью.

Первый визит президента США в независимую Украину

Билл Клинтон прилетел в Киев вместе с женой Хиллари. Это первый визит американского президента в независимую Украину. Эксклюзивные кадры сняли работники Управления государственной охраны. Мало кто знает, что Клинтон, посещая Киев, не только проводил официальные встречи, но и бегал по Мариинскому парку. Охрану американского президента тогда обеспечивал Леонид Кучерявый.

"Я заметил, что он доступен, прост. Когда закончилась пробежка, где я ответственный был, то он с окружающими вел себя ну как на равных", – вспоминает сотрудник Управления государственной охраны Леонид Кучерявый. С Клинтонами в Киев приехало около сотни американских охранников.

Но не бегать и есть прилетел в Киев американский президент. За год до визита Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия. Американскому президенту было не все равно, выполнит ли Украина свои обещания по ядерному разоружению.

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Клинтон, выступая возле университета Тараса Шевченко, заканчивает свою речь лозунгом – "Слава Украине".

Странные продукты

В Украине появилась лапша быстрого приготовления. И она стала лакомством. Ели ее даже не заливая кипятком – как семечки или сейчас чипсы. Масло из пачки не выбрасывали. Его потом можно было высосать из пакетика.

Появление пластиковой посуды

Еще в тот год в первый раз в Украине один из заводов начал выпускать пиво и воды в пластиковых бутылках. Тогда это было большой диковинкой.

"Только из-за бутылки покупали, что бутылка пластмассовая. Это была диковинка какая-то. Европа уже. И хранили их. Это такая посуда была, которую можно было кругом использовать", – вспоминает свидетель событий Анна Попова.

"Шахтер" зарабатывает первый Кубок Украины

В финал Кубка Украины на поле футбольные клубы "Шахтер" и "Днепр". Напряжение длится до конца матча. 1: 1. Кто сильнее решает серия пенальти. Кубок Украины по футболу в первый раз оказывается в руках капитана "Шахтера".

Знаменитая команда впоследствии еще не раз будет гордо поднимать Кубок вверх.

Первая попытка отторжения Крыма от Украины

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В 1995 году Украина удачно противостоит первой попытке России аннексировать Крым. За год до этого на полуострове появился свой президент Мешков, а местные депутаты проголосовали за суверенитет. Кабинетом министров Крыма приехали руководить люди из Москвы.

"Те, кто занимался Крымом чтобы его отобрать, они были убеждены, что удастся политическими и невоенными методами это сделать. Они надеялись, что Киев еще неопытный", – рассказал в интервью "Сегодня" Евгений Марчук.

Однако, Киев провел несколько спецопераций СБУ. А в уже в 1995-м окончательную точку в этом вопросе поставила Верховная Рада – отменила институт президентства в Крыму.

Похороны патриарха

В 1995 году умирает первый патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата – Владимир. Его похороны завершаются жестоким избиением участников процессии. В первый раз со времен Независимости милиция настолько применяет силу. Почему так случилось? Как убеждает Марчук, накануне была достигнута договоренность, что патриарха похоронят на Байковом кладбище. Но после панихиды процессия двинулась в сторону Софийского собора, в котором власть запрещала захоронения, ссылаясь на статус ЮНЕСКО. Президент в тот день был в Беларуси. В администрации оставался тогдашний ее глава Дмитрий Табачник, который и был на связи с правоохранителями. Во время избиения руководил спецназом главный милиционер Киева, вспоминал Марчук.

"Вот, что Табачник сказал этому начальнику милиции. Он один раз проговорился, а потом начал отказываться, что он все согласовал с администрацией", – говорит Марчук.

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