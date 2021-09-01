1998-й: убийство Гетьмана, "Ланосы", протесты шахтеров и другие приметы восьмого года независимости

В тот год произошло первое громкое политическое убийство в независимой Украине и несколько аварий на шахтах, которые унесли жизни десятков горняков

События восьмого года независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Убийство Вадима Гетьмана и первый грандиозный инвестиционный проект на Авто-ЗАЗе. Пока весь мир обсуждал бомбардировки Ирака и пятна на платье Моники Левински, украинские дороги заполонили первые украинские иномарки – "Ланосы". Об этих и других особенностях 1998 года в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства рассказали Валерия Шапоренко и Всеволод Прокофьев.

Упрощенное налогообложение

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В 1998-й Украина вошла с относительной экономической стабильностью. Набирает силу малый и средний бизнес. Предприниматели уже способны не только обеспечить себя, но и дать работу другим. И хотя власти до сих пор с подозрением смотрят на частный бизнес, в конечном итоге соглашаются на упрощенное налогообложение.

Новая система сработала: всего за год – более миллиона новых рабочих мест и втрое больше поступления в бюджет.

Роман Марченко с однокурсником тогда год как основали юридическую фирму. Вспоминает – годы были трудные, но в то же время – больших возможностей.

"Решение создать собственную юридическую фирму тогда было авантюрой. Это было смелое решение и только студенты, которым нечего терять, могут на это решиться. Первым нашим настоящим офисом было небольшое нежилое помещение в жилом доме – мы его разделили на две части. У меня был офис без окна – с этого начиналась наша фирма", – говорит соучредитель юридической фирмы.

"Ланосы"

У людей все больше денег, а значит – растет и спрос на то, что раньше считали роскошью. Отечественный автопром не заставил себя ждать – появляются новые "народные автомобили" – "Таврия", затем "Славута". В 1998-м с конвейера "АвтоЗАЗ" сошли 11 тысяч автомобилей.

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Вскоре приходит очередь "Ланосов". Автомобиль быстро стал народным и особенно пришелся по душе таксистам.

Выборы в Раду

В тот год украинцы выбирали не только новые авто, но и новых депутатов. Выборы в парламент в первый раз проводят по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе.

В Раду прошли восемь партий, больше всего голосов набрали коммунисты. Сейчас эта партия запрещена, а тогда за них проголосовал каждый четвертый украинец.

Неожиданно барьер в четыре процента преодолевает Партия зеленых – благодаря телевизионной рекламе. В парламент эти депутаты приедут на велосипедах, чтобы потом пересесть на автомобили.

Убийство Гетьмана

Запомнился 1998-й и громким политическим убийством. Банкира и бывшего нардепа Вадима Гетьмана застрелили в лифте его дома.

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Через 5 лет убийца получит пожизненное заключение. А вот заказчиков так и не нашли.

Аварии на шахтах и протесты горняков

Гибли не только политики. В апреле 1998 года авария на шахте Скочинского унесла жизни 63 горняков. В мае из-за взрыва на шахте Петровская погибли шестеро, в августе еще одна авария, и снова – 24 смерти. При этом шахтеры, которые ежедневно рискуют, вынуждены месяцами работать почти бесплатно. Зарплату, если и дают, то по два-три процента.

Весной терпение лопнуло, горняки Западного Донбасса останавливают работу и выходят на акции протеста. Но власть их не слышит, поэтому тысячная колонна пешком отправляется на Киев.

"Пошли почему – потому что уже было стыдно смотреть женам и детям в глаза. Терпели восемь месяцев все терпение закончилось. Когда мы подходили к городу, там выплачивали зарплату. Зачем это делали – чтобы нас не поддержали. Это могло вырасти в серьезный протест. Власти это понимали", – рассказал участник шахтерских протестов Тарас Королев.

Деньги шахтерам Западного Донбасса выплатили. А через месяц забастовали в Луганской области. Однако в День Независимости демонстрантов жестоко разогнал "Беркут" – это был первый случай в независимой Украине, когда силовики били протестующих дубинками и травили слезоточивым газом. Однако подавить протест не удалось, он продолжался до середины декабря. Тогда абочий Александр Михалевич поджег сам себя – через три дня после его гибели с шахтерами рассчитались полностью.

Паводок на Закарпатье

А жители Западной Украины в 1998 году страдали от катастрофического наводнения. Из-за сильных дождей из берегов вышли несколько рек. Под водой оказалась треть Закарпатской области. Погибли 17 человек, 20 тысяч потеряли дома.

Инфляция и кредит МВФ

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В конце лета еще один удар – экономический. Россия объявляет дефолт – страна не смогла рассчитаться с внешними долгами – рубль обесценился в четыре раза. А украинская экономика зависима от России – туда идет треть экспорта. Поэтому гривна тоже дешевеет – вдвое, а с ней снижается и покупательная способность людей.

"Это был урок, что ты должен быть готов ко всему в любой момент. То, что тебе кажется стабильным, устоявшимся – никаких гарантий быть не может. Но что сделать – это наше государство, и мы развивались вместе с ним", – вспоминает Роман Марченко, соучредитель юридической фирмы.

Курс доллара вырастает от двух до четырех гривен. Однако Украине удается избежать дефолта, в том числе – благодаря кредиту от МВФ. А людям снова приходится привыкать к жизни в условиях кризиса. Впрочем, по сравнению с началом 90-х, отошли от него они значительно быстрее.

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