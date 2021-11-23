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2 млн долларов за гостайну. Украинец едва не продал секретные оборонные разработки

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 ноября, 13:11
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СБУ поймала с поличным нарушителя – он пытался продать секретную информацию, которая относится к государственной тайне
В Украине мужчина едва не продал секретные данные за границу
В Украине мужчина едва не продал секретные данные за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине мужчина пытался продать за границу секретные оборонные разработки за 2 млн долларов. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом рассказала пресс-служба управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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Отмечается, что нарушитель – житель Николаева, ранее работавший на одном из отечественных оборонных предприятий. Обманом он получил от своего бывшего коллеги часть украинского проекта в сфере военного кораблестроения и оценил эту информацию в 2 млн долларов.

Мужчину поймали с поличным. Фото СБУ

Во время проведения спецоперации в июне этого года контрразведчики зафиксировали, как мужчина несколько раз получал от иностранцев 7000 долларов "аванса". Затем нарушителя поймали, когда он получал еще 243 000 долларов.

У нарушителя нашли пакет с деньгами. Фото СБУ

У подозреваемого изъяли документы и компьютерную технику.

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После исследований в Министерстве обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. А ее утечка навредит интересам страны и ее обороноспособности. Так что судить мужчину будут по статье "государственная измена".

Наказание за госизмену

Согласно ст. 111 ККУ,государственной изменой считается:

  • умышленное деяние украинца в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины;
  • переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта;
  • шпионаж;
  • организация или помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Наказание за это – от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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