20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно: Степанов назвал приоритеты

20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса за бюджетные средства.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все категории риска – это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их надо вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета", – сказал Степанов.

По его словам, в первую очередь вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.

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Также мы писали о том, что первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.

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К слову, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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