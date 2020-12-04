20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно: Степанов назвал приоритеты

20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса за бюджетные средства.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Все категории риска – это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их надо вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета", – сказал Степанов.
По его словам, в первую очередь вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.
Также мы писали о том, что первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.
К слову, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.
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