20 тысяч заболевших ежедневно и фейковые прививки: все о ситуации с COVID-19 в Украине

За время пандемии скончались 74 206 человек, а побороть болезнь смогли 2 553 842 заболевших

Город почти два года борется с пандемией / Фото: Коллаж: Сегодня

Практически вся Украина живет в красной зоне карантина. Действуют ограничения на проезд в городском транспорте, посещение ТРЦ и ресторанов. Сайт "Сегодня" решил напомнить, какая ситуация на данный момент с заболеваемостью, вакцинацией, а также почему в реанимации COVID-отделений попадают привитые пациенты.

Что с заболеваемостью

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 1 539, медработников – 529.

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За прошлые сутки госпитализировали 5 696 человека, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

Данные по заболеваемости / Фото: Минздрав

Что с вакцинацией

За сутки вакцинировались 267 тыс. 401 человек. Первую дозу получили 150 тыс. 663 человека, а две дозы – 116 тыс. 738 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 697 тыс. 386 человек, из них получили одну дозу – 11 млн 697 тыс. 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 154 тыс. 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 млн 852 тыс. 176 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Почему в реанимации COVID-отделений попадают привитые пациенты

В Минздраве подсчитали, что среди тех, кого в последнее время госпитализируют с COVID-19, более 93% невакцинированых.

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По словам инфекциониста Федора Лапия, и в Украине, и в других странах собирают и анализируют данные о госпитализированных вакцинированных пациентах.

"Но в Украине, к сожалению, есть факты фальшивых записей о вакцинации. Иногда пациенты признаются в этом, находясь в реанимации. То есть среди 6-7% якобы вакцинированных есть те, кто уже покаялся и признался, что вакцинированы лишь на бумаге. Есть такие, кто решил молчать до последнего. Но среди реанимационных пациентов практически нет вакцинированных", – говорит Лапий.

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