2001-й: прорыв в медицине, приезд Папы, Украина без Кучмы и другие приметы 11-го года независимости

Именно в этом году в воздушном пространстве Украины исчез пассажирский самолет ТУ-154 с людьми на борту

2001-й год в Украине был насыщенным. Фото: коллаж "Сегодня".

Приезд всемирно известного музыканта Стинга в Киев, визит Папы Римского и "черный" день для всего демократического мира – начало мировой войны с терроризмом. А еще протесты против Кучмы и отставки в правительстве. Об этих и других особенностях 2001-го года – в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства.

Стинг начал свое мировое турне с Украины

Реклама

В мае все разговоры на улицах или в метро столицы были именно о приезде мировой звезды в Киев. Стинг дал два концерта в столице.

Визит Папы Римского

В июне этого года Украину впервые посетил Папа Римский – Иоанн Павел II.

"Я не прибыл сюда с намерениями прозелитизма, но для того, чтобы засвидетельствовать Христа вместе со всеми христианами каждой церкви", – так прокомментировал свой визит понтифик.

Приезд Папы тогда вызвал огромный ажиотаж – везде, где должен был проехать, его ждали огромные толпы. Понтифик передвигался на специальном автомобиле, который в народе называют "папамобиль". В нем Папа ехал стоя – для этого в авто была установлена специальная конструкция из пуленепробиваемого стекла.

Примечательно, что до приезда понтифика готовились два года.

"Во Львове он жил в митрополичьих палатах и ​​для него была подготовлена ​​отдельная комната. В общем он был чрезвычайно скромен в быту", – рассказал нам Михаил Перун, бывший сотрудник пресс-службы католической церкви.

Реклама

Приехал же понтифик в Украину по приглашению президента Леонида Кучмы и пробыл в нашей стране пять дней.

Зима без отключений отопления

Зиму в этом году Украина встретила уже без привычных отключений – благодаря изменениям в энергорынке: бартерные расчеты прекратили, а государственный контроль за денежными потоками – значительно усилили.

Украина без Кучмы

Тем временем в Киеве начались акции против президента Леонида Кучмы. Чтобы освободить от палаток главную площадь столицы, власть начала масштабную реконструкцию Майдана. Работы продолжались два года и обошлось киевлянам в несколько миллиардов гривен.

Именно тогда на смену привычным с советских времен фонтанам приходят стеклянные конструкции и монумент Независимости, который в народе начали называть "Галя".

Отставки в правительстве

В день рождения Тараса Шевченко оппозиционеры пытались не пустить президента Кучму возложить цветы к памятнику Кобзарю. Тогда потасовка переросли в жесткие схватки. Тогда еще премьер-министр Виктор Ющенко вместе с президентом и спикером осудили насилие, но это не спасло его от отставки уже через полтора месяца.

Исчезновение самолета над Черным морем

Реклама

В начале октября украинцев шокирует новость – над Черным морем, в воздушном пространстве Украины, исчез пассажирский самолет ТУ-154. Он направлялся из Тель-Авива в Новосибирск, а на борту находились 80 человек. Именно в это время в акватории Черного моря проводились учения по противовоздушной обороне. Главной версией сразу стало попадание в самолет боевой ракеты.



Примечательно, что на вооружении украинской армии ракет такой дальности не было, а Россия свое участие в учениях не признала. В итоге – Межгосударственный авиационный комитет так и не смог отыскать истину, а Украина добровольно выплатила родственникам погибших более 15 миллионов долларов.

Прорыв в медицине

20 января этого года запомнилось настоящим прорывом в отечественной медицине – Борис Тодуров провел свою первую операцию по пересадке сердца.

К сожалению, пациент прожил две недели и умер от почечной и печеночной недостаточности, но в последующие годы отечественные врачи вполне овладели такие сложные операции.