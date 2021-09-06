2003-й: первое "Евровидение", первая попытка России аннексировать украинский остров и другие важные события 13-го года Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии Независимости Украины

Александр Пономарев/Леонид Кучма и Виктор Медведчук. Коллаж "Сегодня"

Год, когда украинцы почувствовали улучшение. Доступные кредиты на все – украинцы начинают покупать квартиры, автомобили, бытовую технику. Украина дебютирует на "Евровидении", а отечественные ученые делают революционное открытие в борьбе с диабетом. О главных достижениях независимого 2003-го рассказывает проект "Украина, которую строим мы".

Кредитный бум

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Десятки небоскребов и большие магистрали. В 2003-м доходы украинцев продолжают расти и люди задумываются об улучшении жилищных условий. Банки массово выдают ипотечные кредиты. В крупных городах, особенно в столице, растут спальные массивы, вытесняя частный сектор. На 13-м году независимости уходит в прошлое юридическое понятие "прописка", означавшее вид на жительство. Теперь в паспорт ставят "регистрацию" – сообщение от гражданина, где он живет.

Первая попытка аннексии украинских земель Россией

Американский президент Джордж Буш-младший заявляет, что режим Саддама Хусейна связан с мировым терроризмом. Едут в Ирак и украинские военные. И именно эта ситуация не устраивала северного соседа. Россия все больше давит на Украину. В сентябре вся страна узнает о существовании острова Тузла. Конфликт за маленький клочок земли едва не привел к войне между Украиной и Россией.

Под предлогом укрепления своих берегов, россияне начинают строить дамбу от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Тузла. Одновременно в этом регионе начинаются российские военные учения.

"Когда ситуация была критическая, мы буквально поздно вечером нашли в Керченском порту две баржи по 78 метров. И мы ночью затащили две баржи, связали их тросами, поставили украинский флаг, украинского пограничника и когда россияне проснулись, они обалдели – сыпать никуда. Они не поняли, что произошло", – рассказывает бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын.

Президент Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и срочно прибыл на Тузлу. Строительство останавливают за 108 метров от острова. После переговоров Кучмы с Путиным. Но вопрос о государственных границах и распределении акватории тогда решить так и не удалось.

"Мы на этом острове, так сказать, военно-пограничную команду создали. Там же 100 метров оставалось, и мы заявили четко – если дальше будете продолжать, мы будем стрелять, откроем огонь, я об этом публично сказал", – вспоминает Кучма.

Первое "Евровидение" и культурный прорыв

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Режиссер-дебютант Лесь Санин снимает фильм "Мамай", который становится претендентом на "Оскар" и вызывает всемирной резонанс, хотя и не попал в официальную номинацию. Украинский анимационный фильм "Шел трамвай девятый номер" получает "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Впервые проходит Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays.UA, на который теперь приезжают кинематографисты со всего мира.

Украина в первый раз принимает участие в песенном конкурсе "Евровидение". Александр Пономарев с песней Hasta La Vista тогда занял 14-е место.

"У меня была сверхзадача, над чем я работал достаточно много времени. Собственно, чтобы Украина приняла участие. Мы с этим справились – мы приехали на лимузине, которого там не было ни у кого. Киркоров постоянно просил, чтобы я давал ему эту машину, то есть чувствовали мы себя в этом смысле очень хорошо", – вспоминает Александр Пономарев.

А уже в следующем году Руслана выигрывает конкурс в Стамбуле с песней "Дикие танцы" и одерживает первую победу Украины в конкурсе.