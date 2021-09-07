2004-й: Оранжевая революция, "дикая" Руслана и "золотой" Андрей Шевченко – выдающиеся события 14-го года Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии Независимости Украины

Знаменательные события 2004 года. Коллаж "Сегодня"

Год большой приватизации, бурного роста экономики и самой грязной президентской кампании. О 2004 году Независимости вспоминает проект "Украина, которую строим мы".

Чрезвычайный рост экономики

2004-й дает стране надежду, что кризисные 90-е остались в прошлом. Государство даже снижает налоги и экономика идет вверх. Рост ВВП – 12%. Лучший показатель за годы независимости. Крупный бизнес готов взять на себя ответственность за все еще убыточные госпредприятия, чтобы дать им новую жизнь. Сделка года – продажа "Павлоградугля" компании SCМ за рекордные 280 млн долларов. Тогда зарплату там задерживали по 6-7 месяцев, а оборудование было изношено на 90%.

"Прежде всего была погашена полностью задолженность по заработной плате. Мы полностью переоснастили наше производство. К моменту приватизации мы где-то на уровне 10 млн тонн угля добывали. В 2017 году мы уже добыли 20 млн тонн. Такого объема никогда не были и в истории" Павлоградуголь ", и в стране", – говорит генеральный директор ДТЭК "Павлоградуголь" Сергей Воронин.

Руслана производит фурор на Евровидении

Реклама

На пресс-конференциях перед конкурсом гостей угощают украинским салом. Сама певица учит их игре на трембите. Этнические мотивы, гуцульские музыкальные инструменты и безумная энергетика. Мощного драйва "Диких танцев" не выдерживает даже стамбульская сцена, которая проломилась во время репетиции украинцев.

Принцесса-воин, как назвала ее ВВС, получает от зрителей 280 баллов. Абсолютный рекорд за 49 лет существования конкурса.

"Многие, кто уехал на заработки, в первый раз вышел с украинским флагом и сказал – я украинец. Хотя не имел даже легальной прописки. Это была победа страны, которая уже хотела пора заявить о себе", – вспоминает Руслана.

Самая грязная президентская кампания

Страна в предвкушении очередных президентских выборов. Кандидат от власти – действующий премьер Виктор Янукович. Главная надежда оппозиции – экс-премьер Виктор Ющенко принципиально идет на выборы как самовыдвиженец. Едва ли не в первый раз электорат и в то же время вся страна делится на два лагеря.

Реклама

Эта президентская кампания запомнится украинцам как самая грязная. Отравление Ющенко, метание яйцом в Януковича, мощное использование админресурса, многочисленные нарушения на избирательных участках и обвинения в фальсификации результатов. Несмотря на данные экзит-полов победителем объявляют Януковича. Возмущенные сторонники Ющенко выходят на улицы и поражают своей численностью даже оппозиционеров.

"Выросло целое поколение молодежное, студенческое, которое уже не помнило советского прошлого и хотело нормального развития страны. И в данный момент все это происходит. Люди почувствовали наступление на их достоинство. А для украинцев вопрос достоинства – это один из ключевых вопросов на самом деле" , – говорит участник Оранжевой революции Александр Солонтай.

Символом протеста почти сразу становится оранжевый цвет. Простая оранжевая лента – модный аксессуар и тренд осени 2004-го. Ее крепят на одежду, сумки, машины. Некий маркер – свой-чужой. И в то же время молчаливое проявление гражданской позиции.

На центральные улицы столицы выводят около 10 000 военнослужащих внутренних войск и спецназа.

"Мне было совершенно ясно, что в любой момент могут быть провокации, могут быть нападения на людей, могут попробовать разыграть кровавую карту, чтобы кого-то убить, толпу стравить, чтобы революция пошла совсем не мирным ключом", – отмечает Солонтай.

Реклама

Верховный суд запрещает публиковать результаты выборов. Начинаются сложные политические переговоры. Почти месяц обсуждений, изменение состава ЦИК – и результаты второго тура признают недействительными. На перевыборах празднует победу Ющенко.

Золотой Шевченко

Андрей Шевченко в декабре получает "Золотой мяч" как лучший игрок года в Европе. Воспитанник киевского "Динамо" и форвард "Милана" стал первым и пока единственным украинцем, достигшим подобной вершины во времена независимости. На родине Андрея награждают звездой "Герой Украины". Успеху Шевченко радуются сторонники обоих политических лагерей – и становится понятно, что несмотря на все разногласия, существуют вещи, которые объединяют всех украинцев.