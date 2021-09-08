2005-й: первая женщина-премьер, роспуск ГАИ и "Евровидение" в Киеве – выдающиеся события 15-го года Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Знаменательные события 2005 года в Украине. Коллаж "Сегодня"

Первая женщина-премьер, которая продержалась на должности в первую свою каденцию только год, а еще юбилейный песенный конкурс "Евровидение" проходит в Киеве – главные достижения нашей страны в 2005 году вспоминает проект "Украина, которую строим мы".

Новое слово – люстрация

Президентская инаугурация в первые проходит под открытым небом на Майдане Незалежности. Победитель выборов Виктор Ющенко обещает – будем жить по-новому. Тогда же страна узнает и новое слово – люстрация. За год было уволено 18 000 чиновников, которые работали на "старую" власть.

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ГАИ, о взяточничестве которой ходили анекдоты, разгоняют одной среди первых. Вместо нее появилась дорожная патрульная служба. Впрочем, из-за увеличения количества ДТП, через 2 года гаишников вернули на дороги.

Первая женщина-премьер

Впервые в истории Украины правительство возглавляет женщина. В день голосования Юлия Тимошенко появляется в парламенте в смелом кружевном платье, которое обсуждают не меньше, чем ее премьерские инициативы. А дизайнер Андре Тан даже посвятил ей коллекцию.

"Я помню, как раз приехал в Париж, я открываю в галерее Лафайет книгу – и там она. О ней целая огромная статья, где все самые красивые женщины-руководители стран со всего мира и Юлия Владимировна была второй после королевы Англии" , – вспоминает о своем вдохновени Андре Тан.

Многочасовые заседания правительства транслируют в прямом эфире. И начинает Тимошенко с приятного для избирателей – зарплат, пенсий и выплат молодым мамам. Помощь за рождение ребенка повышают в 12 раз – до 8500 гривен. Хватает на детскую коляску, необходимую одежду и на "памперсы".

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Государственная щедрость, впрочем, нравится не всем. Обещания премьера пересмотреть итоги приватизации заставляют нервничать бизнес. Попытки регулировать цены – приводят к очередным кризисам – сахарному, бензиновому. Чиновники обвиняют торговцев в сговоре, народ возмущается.

А уже летом в "оранжевой" команде начинаются трения, которые превращаются в скандалы. В сентябре уходит в отставку руководитель президентского секретариата Александр Зинченко, обвиняя окружение Ющенко в коррупции. Президент как следствие увольняет не только тех, кого обвинил Зинченко, но и все правительство. Тимошенко возвращается к привычной для нее роли оппозиционерки.

Большая приватизация

Жизнь понемногу налаживается, денег у людей больше. Этому способствует, и приватизация крупных предприятий, в том числе шахт. 10 убыточных шахт западного Донбасса покупает компания ДТЭК Рината Ахметова. Завозят новое оборудование, разрабатывают лавы, чтобы выдавать на-гора больше угля – ради энергонезависимости страны. На шахте Терновский антирекордные 26000 тонн в год превращаются в четыре раза большую добычу. Горнякам выплачивают сотни миллионов задолженности по зарплате.

"Самое главное – начала вовремя выплачиваться заработная плата. Благодаря модернизации оборудования увеличилась добыча на наших предприятиях, у работников шахтных предприятий появилась уверенность в завтрашнем дне, в том, что эти предприятия будут развиваться", – отмечает заместитель директора по добыче угля ДТЭК Энерго Виктор Черватюк.

Новый мобильный оператор

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В 2005 году на рынке мобильной связи появился новый игрок. Компания "Лайф" подвинула двух мощных операторов, которые тогда делили абонентов. Пользователям в первый раз предложили бесплатные разговоры и СМС между абонентами внутри сети.

"Молодежь просто хлынула. Студенты, молодые люди оккупировали нашу абонентскую базу и очень быстро набрали абонентов в стране. И стали полноценным третьим национальным оператором GSM. В тот момент нужно было создать хорошее покрытие и качество связи, так как у наших конкурентов на тот момент были определенные сбои в работе, и не везде брал телефон", – вспоминает бывший президент компании DCC-LIFE Валерий Степаненко.

Суши в каждый дом

Удивляет украинцев и новая экзотическая кухня: в этом году в стране один за другим открывают суши-рестораны. И теперь мы впервые пробуем традиционные японские блюда, кто-то чуть неуклюже палочками, а кто-то вилкой, потому что так удобнее.

"Евровидение" в Киеве

В этом году Киев впервые стал музыкальной столицей Европы – благодаря победе Русланы на Евровидении в Стамбуле. Но вместо Ани Лорак, которая стала лидером голосования, от Украины делегировали выступать группу "Гринджолы" – с песней, которая стала гимном "оранжевой революции".