2006-й: газовая война, "Элита-центр", Донбасс Арена и другие приметы 16-го года независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Знаменательные события 2006 года. Коллаж "Сегодня"

Российские газовые войны, ледяные дома Алчевска, обманутые инвесторы "Элита-центра", а также газовая война. Об этих и других особенностях 2006 года – в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства.

Первая газовая война

2006 год начался для страны с газовой войны. Без предупреждений основной на то время украинский поставщик голубого топлива – Россия – в первый раз прикрутила вентиль и уменьшила объем транзита в Украину на треть. Да еще и ультимативно повысила цену.

Реклама

Под ударом оказались юго-восточные регионы – Харьковская, Луганская, Донецкая и Днепропетровская области – где расположены шахты, заводы и мощное производство. А миллионы людей среди зимы рисковали замерзнуть в собственных квартирах.

"Газпром" точно готовился к такой задаче – остановить транспорт с последующим шантажом. Население без тепла, промышленность без газа, вся инфраструктура могла очень сильно пострадать ", – вспоминает Юрий Зябченко, главный инженер, оператор газотранспортной системы Украины.

Ответ украинского правительства был неожиданным. Благодаря профессионализму отечественных специалистов удалось включить реверс и пустить голубое топливо с запада на восток – только это спасло Украину от ледникового периода.

Ледяной Алчевск

Чем могла закончиться газовая война через пару месяцев показала коммунальная катастрофа в Алчевске Луганской области. Из-за прорыва теплосети без отопления остались 120 тысяч жителей промышленных городов. В ледяных домах они выживали почти месяц.

"Элита-центр"

Реклама

Пока на востоке пытались отогреть Алчевск, в Киеве произошла другая катастрофа. Лопнул строительный пузырь под названием "Элита-центр". Организатор аферы Александр Шахов забрал все деньги и скрылся из страны. Без сбережений и крыши над головой остались тысячи людей.

"Вот здесь должен был стоять дом по улице Сталинграда, 7б. Я спокойно и с чистой совестью отнес и сдал деньги, внес все 80 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру", – рассказывает Валерий Сизик, обманутый вкладчик "Элита-центра".

Аферисты собрали более 100 млн долларов. Организатора "Элита-центра" таки поймали и судили. Но Шахов снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста, а затем и из страны. А люди до сих до сих пор ждут свои квартиры.

"Леня-космос"

Средства фигуранты дела "Елита-центра" отмывали через счета банка, владельцем которого был Леонид Черновецкий. Киевляне называли его еще "Леня-космос". И именно в 2006-м он баллотируется и побеждает на выборах мэра столицы.

"Донбасс Арена"

Реклама

Летом начались масштабные работы по возведению "Донбасс Арены". За три года она стала первым в Восточной Европе стадионом категории "элит", который вмещал более 52 тысяч болельщиков.

"Шахтер" тоже в том году показывал невероятные результаты. Апофеозом сезона стал "золотой матч" с киевским "Динамо".

"Когда играешь весь чемпионат и в конце чемпионата нет победителя, есть еще один мяч – и кто станет чемпионом Украины. Вот это было для меня самым большим финалом в моей жизни тогда. Мы готовились к этому год, работали год, были одна команда, одна семья и в конце концов заслуженно выиграли чемпионат Украины", – вспоминает Дарио Срна, игрок ФК" Шахтер "(2003-2018 гг.).

Новые стандарты бизнеса SCM

Большой шаг к изменениям делает и бизнес. Внедряют новые стандарты управления. Компания SCM одной из первых в Украине присоединилась к Глобальному договору в сфере корпоративной социальной ответственности. Это значит – построение цивилизованных трудовых отношений с работниками, соблюдения прав человека и борьба с коррупцией.