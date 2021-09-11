2007-й: Кредитный бум, роспуск парламента и "Раша, гудбай" – чем запомнился 17-й год Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Сердючка на Евровидении, Тимошенко - премьер и спикер Яценюк - выдающиеся события 2007 года. Коллаж "Сегодня"

Потребительский бум, первый бескнопочный телефон, спутниковые тарелки и Сердючка на "Евровидении" – все это мы увидели в 2007 году. Проект "Украина, которую строим мы" продолжает вспоминать выдающиеся события нашей Независимости.

"Лаша-Тумбай" или "Раша, гудбай"?

Верка Сердючка срывает овации на Евровидении. С песней Dancing Lasha Tumbai занимает второе место и надолго ссорится с Россией. В зажигательных куплетах северные соседи услышали слова "Раша, гудбай".

Роспуск Рады

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Политика напоминает мыльную оперу. Противостояние между президентом Ющенко и парламентом, где большинство было "Партия регионов", завершается тем, что президент впервые в истории Независимости подписывает указ о роспуске Рады. Политические оппоненты выводят на столичные улицы своих сторонников, депутаты отказываются от мандатов – шоу продолжается.

Парламентские выборы завершаются очередной сменой власти. Верховную Раду возглавляет 33-летний Арсений Яценюк, премьер-министром – во второй раз становится Юлия Тимошенко.

"Тогда была сформирована коалиция и кое-кто хотел, чтобы мой последний голос, это был 226-й голос за назначение Юлии Тимошенко премьером, чтобы он не был отдан за ее назначение. Это было бы политическое предательство", – отмечает Яценюк.

Большая приватизация

Но несмотря на политическое противостояние восстанавливается большая приватизация. Государство продает предприятия, с которыми само не может справиться. На время сообщения о динамике курса акций стали основными бизнес-новостями дня. На торги выставили полдесятка государственных предприятий. Большинство были убыточными.

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Компания ДТЭК покупает блокирующий пакет акций предприятия "Днепроэнерго", которое задолжало миллиард гривен. ДТЭК не только погасил всю задолженность перед кредиторами, но и инвестировал в "Днепроэнерго" еще миллиард, таким образом спасая компанию от банкротства.

"Мы смогли провести реконструкцию на всех трех электростанциях, входящих в компанию "Днепроэнерго". С приходом ДТЭК начала расти зарплата и перешли на грейдинговую систему оплаты труда, она предусматривает ежегодное повышение зарплаты. Зарплата у нас была одна из самых высоких в регионе", – вспоминает генеральный директор ДТЭК Днепроэнерго Сергей Дегтяренко.

Катастрофа за катастрофой

Власти тем временем все труднее справиться с управлением страной. Чрезвычайные ситуации происходят одна за другой. На Львовщине перевернулись несколько цистерн с фосфором, которые мгновенно вспыхнули. Ядовитое облако дыма понесло на близлежащие села, эвакуировали около тысячи человек.

Самой масштабной в истории Украины стала авария на донецкой шахте имени Засядько. Опять взрыв метана. Погибли 106 человек – горняки и спасатели.

Кредит на все

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Страну охватывает настоящий бум потребительского кредитования. Позволить себе раньше недостижимое могли те, у кого была "белая зарплата". Люди брали в рассрочку мобильные телефоны, бытовую технику и автомобили. Ольга с мужем тогда успели взять и квартиру, и авто в кредит. На этой машине ездит до сих пор.

Кредиты брали в долларах. Курс валюты был стабильным, процентная ставка низкая, а зарплата в целом позволяла. То, что получали ее в гривнах – тогда совсем не смущало.

"То, что был бум, оно придало нам смелости это сделать. Покупаешь квартиру, потом машину и ты такой весь на коне. В тот момент я считала, что так будет всегда", – говорит жительница Киева Ольга Галушка.

Таких, как Ольга, тогда было немало. По темпам прироста потребительских займов Украина занимает едва ли не первое место в Восточной Европе. И мало кто догадывался, что уже в следующем году страну, как и весь мир, охватит финансовый кризис.