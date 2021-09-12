2009-й: первая большая эпидемия, газовая война с Россией и Кубок УЕФА – чем запомнился 19-й год Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Самые значимые для Украины события 2009 года. Коллаж "Сегодня"

Первая паника из-за болезни, очереди за медицинскими масками и тотальное банкротство – такими событиями был насыщен 2009 год в Украине. Но были и новости хорошие, вспоминает проект Украина, которую строим мы, и среди них – еврокубок впервые у украинского клуба.

Первая серьезная эпидемия

В 2009 году столкнулись с H1N1, так называемым свиным гриппом, – первой серьезной эпидемией последних десятилетий.

"Первый день я помню просто шикарно. Поступил больной, из села – он был не с обычным ОРЗ. Это не была острая респираторная инфекция с пневмонией, пневмония так быстро не развивается. А это буквально как снежная буря. Он еще поступил такой, под вечер еще хуже, на следующий день он уже был очень тяжелый. Это первый раз, что мы столкнулись с этим. Он, к сожалению, не выжил", – вспоминает заведующая инфекционным отделением Переяслав-Хмельницкой ЦРБ Ольга Рондзистая.

Реклама

Непонятный диагноз, сверхтяжелое течение болезни, нет протоколов лечения и, собственно, самих лекарств. И тогда – это запомнили все – прилетает самолет, его встречает тогдашняя премьер Юлия Тимошенко. В самолете препарат "Тамифлю" – он, кстати, до сих пор в протоколах лечения.

Вспоминая 2009-й, врачи сравнивают его с нынешним годом. Одинаково сложно, когда болеет сразу нереальное количество людей, когда непонятно изначально, чем лечить, когда не знаешь, что такое отдых. Но даже в таких условиях медики находят капли позитива.

"Особенно когда выписываешь, когда приходит никакой, шансов нет, а потом раз – и выписывается. Это, пожалуй, перекрывает весь негатив", – говорит врач.

Очередная газовая война с Россией

1 января "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Украину. Россия требовала погасить долги компании "РосУкрЭнерго" – посредницы между Киевом и Москвой. Иначе "Газпром" отказывался подписывать договор на поставку газа в 2009 году. Кроме того, президент Ющенко настаивал, чтобы цена за тысячу кубов была не выше 205 долларов. Россия хотела 235. В конце концов договор подписали. В нем базовая цена была вдвое выше – 450 долларов. А еще "Газпром" продавил правило "бери или плати", то есть миллионные штрафы для Украины за недобор газа.

"Он был для Украины отложенным поражением. Юлия Владимировна поддалась на такой ход Кремля с целью побороть своих оппонентов и конкурентов. Я имею в виду в первую очередь"РосУкрЭнерго", – вспоминает политический аналитик Владимир Горбач.

Реклама

В 2009 был подписан и транзитный контракт. А формула "бери или плати" в нем превратилась в "качай или плати". Именно это и позволило Украине уже в 2017 году выиграть у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Но бывшему премьеру конкуренты таки отомстят – через два года после подписания газовых соглашений она получит судебный приговор. В 2009-м газовое противостояние начинает проявляться и на уровне обычных граждан.

"Мы работали с Турцией, отправляли людей на отдых. Уже там возникали моменты: украинские туристы – российские туристы. С этим газом все друг с другом сильно проявляли активность", – говорит глава всеукраинского движения "Финансовый майдан" Юлия Сало.

Финансовый кризис докатился до Украины

Один за другим стали лопаться банки, доллар с 5 гривен поднялся до 8. Юля, как и тысячи украинцев на тот момент, имела валютный кредит. В 30 километрах от Киева купила земельный участок – мечтала построить собственное жилье.

"30 тысяч долларов первый взнос мы заплатили. И 70 тысяч долларов мы взяли в кредит. Сейчас, разобравшись, я понимаю, что валютные кредиты незаконны. Но не выдавали. В гривнях – не давали", – говорит Юлия Сало.

Не один украинец тогда покончил с собой, потому что не видел выхода из долговой ямы. Юлия и сама чуть не распрощалась с жизнью.

"Я – одна из тех, кто тоже думал о самоубийстве. Причем с двумя маленькими детьми. Отвела детей к маме. И пошла прыгать. Кто-то тогда чисто случайно позвонил по телефону – отвлекли", – вспоминает глава всеукраинского движения "Финансовый майдан".

Реклама

Впереди у неплатежеспособных годы страха остаться ни с чем, протесты, жизнь в палаточном городке под Нацбанком – в конце концов они получат мораторий на выселение. Но срок его действия истекает 20 сентября этого года.

Открытие "Донбасс-Арены"

В августе 2009 года открывается один из самых современных стадионов Европы – "Донбасс-Арена". Это был первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами категории "пять звезд". Стоимость его строительства составила более 400 млн долларов.

"2009 год – он был какой-то сказкой, которую можно было только представить или написать. Но это действительно было в реалиях. Новый, современный стадион, элитный стадион, который поражал любого, кто приезжал на Донбасс. Представить, что в Украине и именно в Донецке появится такой стадион и команда "Шахтер" еще и привезет на его открытие Кубок УЕФА – ну это никто не мог представить", – вспоминает директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов.

Победа "Шахтера"

В мае 2009 года "Шахтер" первым из украинских клубов получил Кубок УЕФА.

"До этого дня все смотрели на "Шахтер" другими глазами, а после победы Кубка УЕФА – тогда началась строиться "Донбасс-Арена" в 2008 году – в 2009-м начали играть на "Донбасс-Арене". Поэтому сразу после финала Кубка УЕФА переход на "Донбасс-Арену" – это подняло планку намного, и команда чувствовала себя очень, очень уверенно", – делится директор по футболу, экс-капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Освобождение из пиратского плена

После пяти месяцев пребывания в плену сомалийских пиратов экипаж украинского судна "Фаина" наконец оказался на свободе. А мог просто погибнуть.

"Были разные позиции у экипажа. Одни хотели подняться на восстание. Пираты угрожали им очередями из автоматов – все становились полностью подконтрольными. Были предложения покончить жизнь самоубийством. В такой тяжелой психологической ситуации мы вышли тогда по радио, договорились с пиратами. Психологическое напряжение спало. И они уже ориентировались, что они будут освобождены", – рассказывает тогдашний глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Учитывая ценный груз – более 30 танков, установку "Град" и большое количество другого оружия – корсары потребовали в качестве выкупа 35 миллионов долларов. Но в итоге их устроила сумма в 3 миллиона 200 тысяч.