2011-й: подготовка в ЕВРО-2012, первые онлайн-платежи и скоростные "Интерсити"

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Весь 2011 год прошел под знаком подготовки к ЕВРО-2012 / Коллаж "Сегодня"

Власть преследует политических оппонентов, а украинцы привыкают к езде в поездах без спальных мест и к урезанию льгот. Об этом вспоминает проект Украина, которую строим мы.

Дело Тимошенко

Власть продолжает преследовать политических оппонентов – приговор получила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. 11 октября 2011 года ей был зачитан приговор Печерского райсуда Киева, согласно которому Юлия Владимировна признана виновной в превышении служебных полномочий премьер-министра Украины, когда заключала "газовую сделку" с Россией. По мнению суда, это привело к убыткам Нафтогаза в размере $189,5 млн. Суд приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам тюрьмы и к возмещению этих убытков.

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Онлайн-бизнес

В этом году смартфоны и планшеты уже являются обыденными вещами и даже предметами первой необходимости для тех, кто ведет активный бизнес. Банки вводят систему онлайн-платежей, один за другим появляются интернет-магазины.

"Клиентка прислала фото мебели, я ей отправила фото тканей. Она выбрала по онлайн цвет. Дизайн мы тоже с ней согласовали", – вспоминает предпринимательница Ирина Подакова. Это сейчас онлайн она получает более двух десятков заказов со всей страны, но 10 лет назад она начинала с ремонта одежды в небольшом киоске. А швейную машинку приобрела на госпомощь при рождении сына и одна из первых рискнула – начала предлагать свои услуги через онлайн-площадку. "Когда пошли первые заказы, было так приятно. Потому что я понимала, что я сделала сайт, который привлекает", – вспоминает Ирина.

"Интерсити"

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В Украине под футбольный чемпионат ЕВРО-2012 запускают первый скоростной поезд "Интерсити" Харьков – Киев. Их средняя скорость 120 километров в час. И появление таких поездов почти вполовину сократило время путешествий.

Южнокорейские поезда продолжают "летать" по нашим железным дорогам

За штурвалом первого "Интерсити" был машинист Юрий Гайдук. Почти 35 лет он работает машинистом, а чтобы управлять новым составом специально прошел обучение в Южной Корее. Говорит, тогда даже его опытного машиниста, новые поезда приятно поразили, поскольку раньше приходилось ездить в спартанских условиях – в жару без кондиционеров, в морозы – без отопления.

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"Кабина современная и очень удобная для машиниста, также здесь применены системы отопления, вентиляции, кондиционирования в салоне", – вспоминает машинист.

Подготовка к ЕВРО-2012

Страна активно готовится к проведению футбольного чемпионата Евро-2012, ремонтируют дороги, гостиницы и аэропорты. Во Львове открывают реконструированный стадион "Арена Львов". А в столице – громко празднуют торжественное открытие НСК "Олимпийский". В Донецке – десятки тысяч поклонников празднуют 75-летие футбольного клуба "Шахтер" и открытие донецкого стадиона. На сцене выступают голливудская киноактриса Мила Йовович и американская певица Рианна.

"Мы тщательно отслеживали погодные условия. Именно в этот день должен был пойти дождь. Рианна, зная прогноз, сказала, что если будет дождь, то, естественно, она выступать не будет. На наше счастье дождь пошел ровно тогда, когда Рианна закончила свой концерт. Нам очень повезло в тот день", – вспоминает Сергей Палкин, генеральный директор футбольного клуба "Шахтер".

Удар по льготам

Власть взялась за ревизию социальных гарантий и льгот сразу 16 категориям граждан. Те вспоминают о праве на протест.

В Киеве "афганцы" и "чернобыльцы" пытаются взять штурмом Верховную Раду. Впрочем, выходили на протест не только через социальные вопросы. Летом палаточный городок в центре столицы, на Крещатике, разбили сторонники Юлии Тимошенко.

Вернулись очереди за... книгами

А на культурной карте Украины появилась новая и сразу же – весьма популярная локация: в Киеве впервые состоялся Книжный Арсенал. Люди выстраивались в длиннющие очереди, чтобы купить новые издания и пообщаться с писателями. С тех пор – это международный фестиваль стал одним из самых ожидаемых культурных событий года.