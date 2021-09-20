2017-й: Бои в Авдеевке, пожар в Балаклее, Украина получила Шенген – главные события 27-го года Независимости

Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины

Авдеевка, пожары в Балаклее и безвизовый режим - важные события 2016-го. Коллаж "Сегодня"

2017-й год! Украинцы получают возможность ездить в страны Шенгена без виз. До этого наши соотечественники с зарубежными биометрическими паспортами уже совершили более 50 миллионов таких путешествий. Сегодня вспоминаем 2017 год в проекте Украина, которую строим мы.

Под шквалом огня

Под шквальным огня "Градов" пророссийских боевиков и без света, воды и тепла. Так начинается новый, 2017-й в прифронтовой Авдеевке. Температура воздуха ночью падает до минус двадцати трех. Власть развернула пункты обогрева и полевые кухни. В экстренном порядке Авдеевский коксохимический завод частично останавливает производство, чтобы дать тепло замерзающем городу.

Реклама

"При этой температуре до момента заморозки теплосети и подачи тела в город – 4 часа времени, больше времени у нас не было. Мы приняли решение в этот момент в консервации второй половины завода и смогли обеспечить подачу тепла" – рассказывает генеральный директор Авдеевского коксохимического заводаМуса Магомедов.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее и в Виннице

Взрывы на арсенале в городе Балаклея Харьковской области разрушили двести шестьдесят пять зданий. Четверо раненых и один погибший. Еще более масштабный пожар происходит через пол года на одном из крупнейших арсеналов Украины – в селе Калиновка в Винницкой области. Снаряды разлетаются на десятки километров. Из опасной зоны эвакуируют 30-ти тысяч человек. В близлежащих селах полностью разрушен 12-ти домов, более двух тысяч повреждены.

"Приехали, посмотрели, как в тумане. Не знаешь, за что браться, было все и ничего нет". – сокрушается Любовь Гриненко, жительница Павловки.

Реклама

Крыша отремонтировали за свой счет, потом расходы компенсировала сельсовет, но помогали пострадавшим неравнодушные со всей страны – стройматериалами, продовольствием, одеждой и деньгами.

Причиной трагедии следствие рассматривало служебную халатность одного из военных. Впрочем, по одной из версий, взрывы в Калиновке и Балаклее – диверсия российских спецслужб.

Блокировка российский сайтов

По решению СНБО в Украине блокируют доступ к российским интернет-ресурсам, которые занимались пропагандой и распространением фейков. В списке – сотни запрещенных сайтов и соцсети. Последние задействовали для сбора информации о пользователях и "скармливанием" украинцам нужных новостей.

Реклама

"При анализе вашей социальной страницы можно смотреть, на какие новости вы обращаете внимание, которые лайкаете. И постоянно идет навязывание новостей, и идет переход от региональных новостей, которые есть правдивые до фейковых новостей и тем же людям внушают какую-то информацию", – сказал исполнительный директор Лаборатории компьютерной криминалистики Сергей Денисенко.

Долгий путь к безвизу

С июня месяца украинцы путешествуют в Европу без необходимости выстаивать очереди за визой. По данным МВД, за это время украинцы совершили более 50-ти миллионов безвизовых поездок в страны Евросоюза.

"Количество поездок увеличилось втрое, если мы сравниваем годы до безвиза. Это возможность идентифицировать себя с частью большой Европы – это в первую очередь, понимание свободы, свободы передвижения", – рассказал председатель правления Антон Тараненко.