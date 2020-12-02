2020 Jeep Compass Trailhawk за 7000 долларов: на аукционах б/у авто в США рекордное падение цен перед Рождеством

Популярные модели Audi, Ford, Jeep, Hyundai, Chevrolet продаются в среднем на 20-30% дешевле, чем обычно

В связи с приближением новогодних праздников в Соединенных Штатах существенно подешевели подержанные авто. На американских аукционах Copart, IAAI, Manheim, которые являются основным местом покупки машин с пробегом, наблюдается массовый обвал цен. Популярные модели Audi, Ford, Jeep, Hyundai, Chevrolet продаются в среднем на 20-30% дешевле, чем обычно. Об этом сообщает украинский импортер Auction Auto.

Падение цен происходит на фоне ежегодного сезона распродаж и скидок перед новогодними праздниками. Эксперты Auction Auto приводят в пример несколько выгодных покупок, сделанных для клиентов за последнюю неделю.

2020 Jeep COMPASS TRAILHAWK

Обычная цена: $7900

Цена сейчас, перед Рождеством, в США: $7000

Общая стоимость под ключ (доставка+растаможка+ремонт): $20500

Пробег: 3891 миль

Комфортный и маневренный кроссовер Jeep Compass 2020 года в off-road комплектации, Trailhawk. С полным приводом Jeep Active Drive Low, уникальной системой подвески для бездорожья, защитными пластинами для днища, 17-дюймовыми колесами. Ремонт (капот+крылья+бампер) обойдется в 6-7 тысяч долларов.

2015 AUDI A8 QUATTRO

Обычная цена: $9000

Цена сейчас, перед Рождеством, в США: $8000

Общая стоимость под ключ (доставка+растаможка+ремонт): $21900

Пробег: 57561 миль

Надежный и технологичный седан Audi A8 с культовой системой полного привода quattro. Потребуется ремонт ($6000 с запчастями и работой), но в целом автомобиль почти новый — пробег менее 60 тысяч миль. Даже с ремонтом этот Audi из США на 3-4 тысячи долларов дешевле, чем любой аналог с Авториа и RST.

2016 Ford Fusion

Обычная цена: $3300

Цена сейчас, перед Рождеством, в США: $2600

Общая стоимость под ключ (доставка+растаможка+ремонт): $11000

Пробег: 49556 миль

Популярный американский седан Fusion с комфортным салоном на 5 мест, надежным 2.5-литровым двигателем и скромным пробегом. Куплен на аукционе IAAI за $2600, с ремонтом (капот, решетка, эйрбег = $2000) обошелся в $11000.

2018 Hyundai Elantra

Обычная цена: $5000

Цена сейчас, перед Рождеством в США: $4350

Общая стоимость под ключ (доставка+растаможка+ремонт): $14800

Пробег: 59526 миль

Экономичный и функциональный хэтчбек Hyundai Elantra 2018 года с 2.0-литровым бензиновым двигателем, передним приводом и коробкой-автомат. Ремонт (передняя панель, усилитель, фара, капот и решетка радиатора) в Украине обойдется до $4000.

2019 CHEVROLET TRAX LS

Обычная цена: $5100

Цена сейчас, перед Рождеством в США: $4400

Общая стоимость под ключ (доставка+растаможка+ремонт): $12500

Пробег: 2871 миль

Комфортный и достаточно мощный субкомпактный кроссовер Chevrolet Trax в улучшенной комплектации LS. Здесь есть 7-дюймовый сенсорный экран, Android Auto и Apple CarPlay, точка доступа Wi-Fi, Bluetooth, аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида. С ремонтом (до $2000) обошелся покупателю в $12500.

Больше выгодных вариантов подержанных авто из США можно посмотреть на сайте компании или узнать у менеджеров Auction Auto по телефону +38 (068) 601-02-03.

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