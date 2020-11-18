22 ноября состоится второй тур выборов в 11 городах: список кандидатов

В Украине 22 ноября пройдет второй тур выборов мэров. Голосовать будут жители 11 городов в 10 областях.
Об этом сообщает ОПОРА.
Украинцы будут выбирать среди таких кандидатов:
- Бердянск, Запорожская область:
- Валерий Баранов ("За будущее");
- Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Днепр:
- Загид Краснов ("Громадская сила");
- Борис Филатов ("Пропозиция");
- Никополь, Днепропетровская область:
- Руслан Олейник ("Слуга народа");
- Александр Саюк ("За будущее");
- Дрогобыч, Львовская область:
- Андрей Веселый (самовыдвиженец);
- Тарас Кучма (самовыдвиженец);
- Львов:
- Андрей Садовой ("Самопомощь");
- Олег Синютка ("Европейская солидарность");
- Николаев:
- Александр Сенкевич ("Пропозиция");
- Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Полтава:
- Сергей Иващенко ("Слуга народа");
- Александр Мамай ("За будущее");
- Ровно:
- Александр Третьяк ("Европейская солидарность");
- Виктор Шакирзян ("Ровно вместе");
- Славянск:
- Вадим Лях ("Оппозиционный блок");
- Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Ужгород:
- Богдан Андриив (самовыдвиженец);
- Виктор Щадей ("Слуга народа");
- Черкассы:
- Анатолий Бондаренко ("За будущее");
- Виктор Евпак ("Голос").
Напомним, ранее в ЦИК назвали четырех победителей на выборах мэров 15 ноября.
Также мы сообщали, что в четырех областях Украины – Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской – пройдут повторные местные выборы.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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