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22 ноября состоится второй тур выборов в 11 городах: список кандидатов

18 ноября, 13:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жители выберут одного из двух кандидатов на пост городского головы

В Украине 22 ноября пройдет второй тур выборов мэров. Голосовать будут жители 11 городов в 10 областях.

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Об этом сообщает ОПОРА.

Украинцы будут выбирать среди таких кандидатов:

  1. Бердянск, Запорожская область:
    - Валерий Баранов ("За будущее");
    - Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
  2. Днепр:
    - Загид Краснов ("Громадская сила");
    - Борис Филатов ("Пропозиция");
  3. Никополь, Днепропетровская область:
    - Руслан Олейник ("Слуга народа");
    - Александр Саюк ("За будущее");
  4. Дрогобыч, Львовская область:
    - Андрей Веселый (самовыдвиженец);
    - Тарас Кучма (самовыдвиженец);
  5. Львов:
    - Андрей Садовой ("Самопомощь");
    - Олег Синютка ("Европейская солидарность");
  6. Николаев:
    - Александр Сенкевич ("Пропозиция");
    - Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
  7. Полтава:
    - Сергей Иващенко ("Слуга народа");
    - Александр Мамай ("За будущее");
  8. Ровно:
    - Александр Третьяк ("Европейская солидарность");
    - Виктор Шакирзян ("Ровно вместе");
  9. Славянск:
    - Вадим Лях ("Оппозиционный блок");
    - Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
  10. Ужгород:
    - Богдан Андриив (самовыдвиженец);
    - Виктор Щадей ("Слуга народа");
  11. Черкассы:
    - Анатолий Бондаренко ("За будущее");
    - Виктор Евпак ("Голос").

Напомним, ранее в ЦИК назвали четырех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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Также мы сообщали, что в четырех областях Украины – Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской – пройдут повторные местные выборы.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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