22 ноября состоится второй тур выборов в 11 городах: список кандидатов

Жители выберут одного из двух кандидатов на пост городского головы

В Украине 22 ноября пройдет второй тур выборов мэров. Голосовать будут жители 11 городов в 10 областях.

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Об этом сообщает ОПОРА.

Украинцы будут выбирать среди таких кандидатов:

Бердянск, Запорожская область:

- Валерий Баранов ("За будущее");

- Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Днепр:

- Загид Краснов ("Громадская сила");

- Борис Филатов ("Пропозиция"); Никополь, Днепропетровская область:

- Руслан Олейник ("Слуга народа");

- Александр Саюк ("За будущее"); Дрогобыч, Львовская область:

- Андрей Веселый (самовыдвиженец);

- Тарас Кучма (самовыдвиженец); Львов:

- Андрей Садовой ("Самопомощь");

- Олег Синютка ("Европейская солидарность"); Николаев:

- Александр Сенкевич ("Пропозиция");

- Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Полтава:

- Сергей Иващенко ("Слуга народа");

- Александр Мамай ("За будущее"); Ровно:

- Александр Третьяк ("Европейская солидарность");

- Виктор Шакирзян ("Ровно вместе"); Славянск:

- Вадим Лях ("Оппозиционный блок");

- Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Ужгород:

- Богдан Андриив (самовыдвиженец);

- Виктор Щадей ("Слуга народа"); Черкассы:

- Анатолий Бондаренко ("За будущее");

- Виктор Евпак ("Голос").

Напомним, ранее в ЦИК назвали четырех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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Также мы сообщали, что в четырех областях Украины – Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской – пройдут повторные местные выборы.

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