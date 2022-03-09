23-летний лейтенант из Винницкой области получил звание Героя Украины

Президент подписал соответствующий указ

Евгений Пальченко получил звание Героя Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 23-летнему лейтенанту Вооруженных сил Украины Евгению Пальченко. Он спас боевых собратьев при отходе из окружения оккупантов.

Об этом сообщает АрмияInform.

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Лейтенант Вооруженных сил Украины Евгений Пальченко является командиром взвода танковых войск. При выходе из окружения русских оккупантов он спас жизнь своих боевых собратьев и прикрыл бригаду.

2 марта 2022 года указом президента за личное мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Украины.

15 украинских военных получат звание "Герой Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.

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Звание присвоено:

Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника. Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат. Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей. Солдату Андрею Никончуку . Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов. Лейтенанту Виталию Сапиле . Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара. Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара. Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.

Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага. Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким. Майору Игорю Михальчуку. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага. Полковнику Сергею Мусиенко. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.

Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении. Лейтенанту Евгению Пальченко. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.

Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления. Майору Владиславу Прокопенко. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.

Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь. Подполковнику Павлу Федосенко. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.

Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова. Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.

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